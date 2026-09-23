Pressestimme: 'Volksstimme' zum 'Green Deal' der EU

dpa-AFX · Uhr
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MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum 'Green Deal' der EU:

"Trotz zahlreicher Warnungen, dass die deutsche Industrie und insbesondere die Chemiebranche die CO2-Bepreisung, die Klimapolitik und die EU-Rohstoffstrategie nicht standhalten werden, wird dieser Weg ohne die geringste Korrektur fortgesetzt. Parallel stieg der globale CO2-Ausstoß Schätzungen zufolge weiter. Das heißt nichts anderes, dass jede Verringerung im EU-Raum an anderen Orten auf der Welt überkompensiert wird.

Es vergeht inzwischen keine Woche mehr, an der nicht Standortschließungen der Industrie und Arbeitsplatzverluste in Größenordnungen in Deutschland verkündet werden. Der "Green Deal" von EU-Chefin Ursula von der Leyen (CDU) ist jetzt schon für die Arbeiterklasse des westeuropäischen Europas eine Katastrophe. "Der europäische Green Deal vereint ökologische Notwendigkeit und ökonomische Leistungsfähigkeit", sagte Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel im Oktober 2020. Es ist anders gekommen."/yyzz/DP/nas

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