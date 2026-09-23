Renaissance beim Edelmetall: Bleibt Gold Spielball der Zinspolitik? - ntv Zertifikate 23.09.2026

Nach der jüngsten #Zinserhöhung seitens der US-Notenbank präsentiert sich der Goldpreis zuletzt wieder robust. Warum #Gold weiterhin Potenzial nach oben hat und wie Trader auf den derzeit volatilen Goldpreis setzen können, darüber spricht Patrick Dewayne mit Julius Weiß von der #HSBC.



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