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Renaissance beim Edelmetall: Bleibt Gold Spielball der Zinspolitik? - ntv Zertifikate 23.09.2026

HSBC · Uhr
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Nach der jüngsten #Zinserhöhung seitens der US-Notenbank präsentiert sich der Goldpreis zuletzt wieder robust. Warum #Gold weiterhin Potenzial nach oben hat und wie Trader auf den derzeit volatilen Goldpreis setzen können, darüber spricht Patrick Dewayne mit Julius Weiß von der #HSBC.

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