Rubio: Haben Putin zu G20-Gipfel in Miami eingeladen
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Angaben von Außenminister Marco Rubio zum G20-Gipfel im Dezember in Miami eingeladen. Die USA hofften, dass er diese Einladung annehmen werde, sagte Rubio in New York vor Reportern./rin/DP/men
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