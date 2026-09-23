Rubio: Haben Putin zu G20-Gipfel in Miami eingeladen

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Angaben von Außenminister Marco Rubio zum G20-Gipfel im Dezember in Miami eingeladen. Die USA hofften, dass er diese Einladung annehmen werde, sagte Rubio in New York vor Reportern./rin/DP/men

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