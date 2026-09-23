S&P 500® - Ziel 8.000?

Beim Nasdaq-100® machten wir jüngst das „doppelte Flagge“-Szenario als wesentlichen Katalysator aus. Diesem Beispiel scheint jetzt der S&P 500® zu folgen. Mit dem Sprung über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 7.716 Punkten) liegt inzwischen auch bei den amerikanischen Standardwerten eine klassische Flaggenkonsolidierung vor (siehe Chart). Dem Abschluss der trendbestätigenden Formation verleiht die jüngste Aufwärtskurslücke (7.657 zu 7.691 Punkte) zusätzlichen Nachdruck. Das Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der Höhe der Flagge – lässt sich auf rund 500 Punkte taxieren, was zu einem Kursziel von 8.000 Punkten führt. Perspektivisch sind also neue Rekordstände oberhalb des bisherigen Allzeithochs bei 7.817 Punkten realistisch. Für einen nachhaltigen Ausbruch spricht noch ein weiteres Detail: Aufgrund der vorangegangenen Bewegungsarmut hatten sich die Bollinger Bänder sehr stark zusammengezogen. In der Vergangenheit war das oftmals der ideale Nährboden für den nächsten Trendimpuls. Bisher liegt der S&P 500® im sonst eher korrekturanfälligen 3. Quartal 3,5 % im Plus. Das ist ebenfalls ein Stärkebeweis, dem oftmals Anschlussgewinne im 4. Quartal folgen. Als Stopp bietet sich indes die o. g. Kurslücke an.

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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