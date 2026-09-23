Schwere russische Drohnenangriffe auf Kiew - Mindestens zwei Tote

Reuters · Uhr
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Kiew, 23. ⁠Sep (Reuters) - Bei russischen Drohnenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind mindestens zwei Menschen getötet und 22 weitere verletzt worden. Getroffen wurden unter anderem die Eisenbahninfrastruktur, Lagerhäuser und Tankstellen, wie die örtlichen Behörden ‌am Mittwoch mitteilten. Die Angriffe erfolgten wenige Stunden nach einem Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump, ⁠bei dem ⁠es um Friedensbemühungen ging.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge trafen die Drohnen ein neunstöckiges Gewerbegebäude, ein Geschäftszentrum und Lagerhallen. Zudem wurden zwei Tankstellen beschädigt. Eine davon gehört dem staatlichen Ölunternehmen Ukrnafta, das von der sechsten attackierten Anlage in jüngster Zeit sprach. ‌Auch die Infrastruktur der Eisenbahn wurde demnach ‌getroffen. Dabei wurde ein Mitarbeiter verletzt. Russland hat seine Taktik in den vergangenen Wochen geändert und greift Kiew verstärkt mit schnelleren und ⁠höher fliegenden Düsendrohnen an, die schwerer abzufangen sind. Die EU-Botschafterin in ‌der Ukraine, Katarina Mathernova, teilte in ⁠den sozialen Medien mit, dass Gebäude in der Nähe der EU-Vertretung in Brand geraten seien.

Selenskyj hatte sich am Dienstag am Rande der UN-Vollversammlung in New York mit ‌Trump getroffen. Dabei sprachen sie ⁠über einen möglichen gegenseitigen Verzicht auf ⁠Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Zudem bat Selenskyj um zusätzliche US-Patriot-Flugabwehrraketen, um das Stromnetz vor einer erwarteten russischen Winteroffensive zu schützen. Vereinbarungen seien jedoch nicht getroffen worden, sagte Selenskyj. Er betonte, er sei zu jedem Format eines Waffenstillstands im Energiebereich bereit, solange Russland seine Angriffe einstelle. Der Kreml erklärte am Mittwoch dagegen, es gebe weiterhin keine Grundlage für Friedensgespräche.

(Bericht von ⁠Daniel Flynn und Pavel Polityuk in Kiew, Anna Pruchnicka in DanzigBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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