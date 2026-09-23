Edelmetalle

Silber weitet Kursverluste aus – Preis fällt über vier Prozent

onvista · Uhr
Gold- und Silberbarren.
Quelle: Adobe.com/corlaffra
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Das Edelmetall Silber ist am Mittwoch spürbar eingebrochen. Zuletzt kostete eine Unze Silber rund 64,48 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) und ist damit um 4,3 Prozent gefallen. Auch der Goldpreis sackte zur Wochenmitte ab und notierte 1,9 Prozent tiefer bei 4.279 Dollar. Beide Edelmetalle hatten Anfang August einen mehrwöchigen Erholungstrend eingeschlagen, der zuletzt aber ins Stocken geriet.

Belastet wurde der Silberpreis von einem festeren US-Dollar, höheren Anleiherenditen sowie der Aussicht auf eine weiterhin straffe US-Geldpolitik. Gold und Silber werfen keine laufenden Erträge ab, weshalb steigende Zinsen ein genereller Belastungsfaktor für die Edelmetalle sind. Zusätzlichen Druck brachte am Mittwoch eine gesenkte Silberpreis-Prognose der UBS, die auf eine nachlassende Nachfrage aus der Solarindustrie verweist.

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