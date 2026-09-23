Städtetag berät in Kassel über Finanzkrise der Kommunen

dpa-AFX · Uhr
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KASSEL (dpa-AFX) - Hohe Defizite, steigende Verschuldung: Die kommunale Finanzkrise bildet einen Schwerpunkt der Tagung des Präsidiums des Deutschen Städtetages in Kassel. Bei den zweitägigen Beratungen befassen sich Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister aus ganz Deutschland mit aktuellen Fragen von bundesweiter Bedeutung für die Kommunen, wie der kommunale Spitzenverband mitteilte.

Am Mittwoch (13.00 Uhr) will der Städtetag im Kasseler Rathaus über die Forderungen der Städte zur kommunalen Finanzkrise informieren. Dazu werden Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD), Vizepräsident Uwe Conradt (CDU), Hauptgeschäftsführer Christian Schuchardt (CSU) sowie Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) erwartet. Als zweites Schwerpunktthema kündigte der Verband die Zukunft der digitalen Kfz-Zulassung an./nis/DP/mis

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