Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen

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BERN (dpa-AFX) - Der Ständerat zeigt Härte bei den Eigenkapitalregeln für die UBS . Die Schweizer Großbank UBS soll ihre Beteiligungen im Ausland zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen müssen. Das hat die kleine Kammer am Mittwoch entschieden./AWP/jha

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