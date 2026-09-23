Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
dpa-AFX · Uhr
BERN (dpa-AFX) - Der Ständerat zeigt Härte bei den Eigenkapitalregeln für die UBS . Die Schweizer Großbank UBS soll ihre Beteiligungen im Ausland zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen müssen. Das hat die kleine Kammer am Mittwoch entschieden./AWP/jha
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