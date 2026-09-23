TAGESVORSCHAU: Termine am 24. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 24. September

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea, KfZ-Erstzulassungen 8/26 08:00 DEU: Verbio, Jahreszahlen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen 22:15 USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 08:45 FRA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/26 09:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26 10:00 DEU: Ifo-Index 9/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/26 15:00 BEL: Geschäftsklima 9/26 16:00 USA: Neubauverkäufe 17:00 USA: Kansas City Fed Verarbeitende Industrie USA: Baugenehmigungen SONSTIGE TERMINE 10:00 EUR: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie 11:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Rueckerconsult zu Vorstellung Studienergebnisse zum Anlageverhalten institutioneller Investoren 12:00 DEU: Pressekonferenz zur Immobilienmesse Expo Real (5. bis 7. Okt.) 18:30 DEU: Der Axel Springer Award 2026 wird an den US-Investor und Unternehmer Peter Thiel verliehen DEU: Finanzagentur, Emissionskalender Q4/26 KOR: Feiertag

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