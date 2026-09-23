TAGESVORSCHAU: Termine am 24. September 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 24. September

  

TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, KfZ-Erstzulassungen 8/26
08:00 DEU: Verbio, Jahreszahlen
08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen
22:15 USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
08:45 FRA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/26
09:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26
10:00 DEU: Ifo-Index 9/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/26
15:00 BEL: Geschäftsklima 9/26
16:00 USA: Neubauverkäufe
17:00 USA: Kansas City Fed Verarbeitende Industrie
USA: Baugenehmigungen

SONSTIGE TERMINE
10:00 EUR: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie

11:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Rueckerconsult zu Vorstellung Studienergebnisse zum Anlageverhalten institutioneller Investoren

12:00 DEU: Pressekonferenz zur Immobilienmesse Expo Real (5. bis 7. Okt.)

18:30 DEU:  Der Axel Springer Award 2026 wird an den US-Investor und Unternehmer Peter Thiel verliehen

DEU: Finanzagentur, Emissionskalender Q4/26

KOR: Feiertag

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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