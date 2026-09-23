Trading-Chance 10yr T-Notes: Rallye-Potenzial, weil…

Was Du über den CoT-Report wissen musst

Der Commitment of Traders (CoT) Report ist einer der wichtigsten Berichte für Rohstoff-, Währungs- und Futures-Trader weltweit. Er gibt tiefe Einblicke in die Positionierung der großen Marktteilnehmer an den US-Terminbörsen und zeigt, wer im Hintergrund die Fäden zieht.

1. Herausgeber, Veröffentlichung und Taktung

·Herausgeber: Der Bericht wird von der CFTC (Commodity Futures Trading Commission) herausgegeben, der staatlichen Regulierungsbehörde für US-Terminmärkte.

·Taktung: Der Report erscheint wöchentlich am Freitagabend um 15:30 Uhr US-Ostküstenzeit (in Deutschland ca. 21:30 Uhr MEZ).

·Der Zeitversatz: Die Daten im Freitagsbericht stammen vom Dienstag desselben Tages (Handelsschluss). Es gibt somit eine dreitägige Verzögerung zwischen der Datenerhebung und der Veröffentlichung.

2. Was ist das Open Interest?

Bevor man die Händlergruppen versteht, muss der Begriff Open Interest (offenes Interesse) klar sein:

Das Open Interest gibt die Gesamtzahl aller offenen, nicht glattgestellten Futures- und Optionskontrakte für einen bestimmten Markt an.

·Anders als das Handelsvolumen (welches die Anzahl der am Tag gehandelten Kontrakte misst) zeigt das Open Interest, wie viel Geld aktuell im Markt gebunden ist.

·Jeder offene Kontrakt erfordert einen Käufer (Long) und einen Verkäufer (Short). Ein steigendes Open Interest bedeutet, dass frisches Kapital in den Markt fließt; ein fallendes Open Interest zeigt, dass Positionen aufgelöst und Kapital abgezogen wird.

3. Die drei klassischen Händlergruppen und ihr Charakter

Im traditionellen Legacy Report unterteilt die CFTC die Marktteilnehmer anhand meldepflichtiger Positionsgrößen in drei Kerngruppen:

A. Commercials (Kommerzielle Händler / Hedger)

·Wer sie sind: Großkonzerne, Produzenten, Verarbeiter, Minenbetreiber, Agrarbetriebe oder Fluggesellschaften. Examples: Ein Ölkonzern, der Kaffeeröster Tchibo oder eine Fluggesellschaft wie Lufthansa.

·Charakter & Motivation: Sie nutzen den Futures-Markt nicht zur Spekulation, sondern zur Absicherung (Hedging). Sie wollen sich vor Preisschwankungen in ihrem realen Geschäft schützen.

·Verhalten im Chart: Die Commercials gelten als die am besten informierte Gruppe („Smart Money“), da sie direkt an der Quelle sitzen. Ihr Handeln ist meist antizyklisch: Steigen die Preise stark, bauen sie extrem viele Short-Positionen auf, um sich die hohen Preise für die Zukunft zu sichern. Fallen die Preise, kaufen sie Long.

B. Large Speculators (Großspekulanten / Non-Commercials)

·Wer sie sind: Hedgefonds, Vermögensverwalter, Commodity Trading Advisors (CTAs) und große Investmentbanken.

·Charakter & Motivation: Sie besitzen kein physisches Gut (sie wollen keinen Weizen geliefert bekommen). Ihr einziges Ziel ist die Gewinnerzielung durch Spekulation auf Preisänderungen.

·Verhalten im Chart: Large Specs sind typische Trendfolger. Sie kaufen in steigende Märkte hinein und verkaufen in fallende Märkte. Erreichen ihre Long- oder Short-Positionen historische Extremwerte, signalisiert dies oft ein baldiges Trendende oder eine Erschöpfung des Marktes.

C. Small Speculators (Kleinanleger / Non-Reportables)

·Wer sie sind: Private Trader, kleinere Institutionen oder Tradingshops, deren Positionen unter der Meldepflichtgrenze der CFTC liegen.

·Charakter & Motivation: Spekulation auf eigene Rechnung.

·Verhalten im Chart: Da diese Gruppe die Summe vieler unkoordinierter Marktteilnehmer ist, hat sie meist die geringste Aussagekraft. Kleinanleger hängen Trends oft hinterher und liegen an extremen Wendepunkten im Markt häufig auf der falschen Seite.

Zusammenfassung für die Praxis

Händlergruppe Hauptziel Typisches Verhalten Marktrolle Commercials Preissicherung (Hedging) Antizyklisch (kaufen tief, verkaufen hoch) "Smart Money" / Fundamentaler Anker Large Specs Rendite / Kursgewinne Prozyklisch (Trendfolger) Treibstoff für Trends Small Specs Rendite / Kursgewinne Oft spät im Trend Reaktiv / Emotionale Masse

Der CoT-Report ist somit wie ein Blick in die Karten der Big Player: Wenn Commercials massiv entgegen dem aktuellen Trend akkumulieren und Large Speculators auf einem extremen Hoch positioniert sind, deutet das oft auf eine bevorstehende Trendwende hin.

Good to know about: 10yr T-Notes

Die 10-Year US Treasury Notes sind festverzinsliche Schuldverschreibungen des US-Finanzministeriums mit einer Laufzeit von genau zehn Jahren. Sie gelten weltweit als der wichtigste Maßstab für das globale Zinsniveau und werden oft als das fundamentale Fundament des internationalen Finanzsystems betrachtet.

1. Handelsplätze und Marktstruktur

Handelsplatz für den Physisch- oder Kassamarkt (Cash Market) ist der weltweite OTC-Markt (Over-The-Counter), wo Banken, Zentralbanken und Broker rund um die Uhr direkt miteinander handeln.

Für Trader und Spekulanten liegt das Hauptaugenmerk jedoch auf dem Futures-Markt. Der entsprechende Terminberechtigungskontrakt (Ticker: ZN) wird an der CBOT (Chicago Board of Trade), einer Börse der CME Group, gehandelt. Dieser Futures-Kontrakt gehört zu den liquidesten Finanzinstrumenten der Welt mit täglichen Handelsvolumina von hunderten Milliarden US-Dollar.

2. Volumen und die größten Halter

Insgesamt befinden sich US-Staatsanleihen im Wert von über 34 Billionen US-Dollar im Umlauf, wovon der zehnjährige Laufzeitbereich einen der größten Blöcke bildet. Die Halterstruktur verteilt sich wie folgt:

·Inländische US-Institutionen & Notenbank: Die Federal Reserve (Fed) ist einer der größten Einzelhalter. Sie kauft oder verkauft diese Papiere im Rahmen ihrer Geldpolitik (z. B. durch Quantitative Easing oder Tightening). Dazu kommen US-Pensionsfonds, Banken, Versicherungen und Geldmarktfonds.

·Ausländische Staaten und Zentralbanken: Rund ein Viertel des gesamten US-Schuldenbergs wird im Ausland gehalten, da die Papiere als weltweite Reservewährung und sicherster Hafen gelten.

·Die größten ausländischen Gläubiger:

1. Japan: Seit Jahren der größte ausländische Halter (über 1 Billion US-Dollar).

2. China: Historisch der zweitgrößte Halter, hat seinen Bestand in den letzten Jahren jedoch kontinuierlich reduziert.

3. Vereinigtes Königreich: Fungiert oft als großer Finanzplatz-Knotenpunkt für internationale Investoren und Hedgefonds.

4. Weitere Staaten: Cayman Islands, Luxemburg, Belgien (häufig Clearing-Knotenpunkte für institutionelle Gelder), gefolgt von Kanada und Frankreich.

3. Die Preis-Rendite-Kausalität (Inverse Beziehung)

Um die Kursbewegungen zu verstehen, muss man die mathematische Kausalität zwischen Kurs (Price) und Rendite (Yield) beachten: Sie bewegen sich immer entgegengesetzt.

Rendite = Feste Zinszahlung/Aktueller Marktpreis

· Steigt der Kurs des Kontrakts, fällt die Rendite.

· Fällt der Kurs des Kontrakts, steigt die Rendite.

4. Einflussfaktoren: Wann steigen sie, wann fallen sie?

Der Preis dieser Wertpapiere wird vor allem von drei Hauptkräften getrieben: Wirtschaftswachstum, Inflation und Geldpolitik.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Wann steigen die Kurse (Renditen fallen)?

1. Konjunkturabkühlung / Rezession: Verlangsamt sich das Wirtschaftswachstum, sinkt die Nachfrage nach Krediten. Risikoreichere Assets wie Aktien werden verkauft, und Anleger flüchten in die Sicherheit staatlicher Garantien (Flight to Safety).

2. Sinkende Inflation: Bei niedriger Inflation bleibt die reale Kaufkraft der festen Zinszahlungen erhalten, was festverzinsliche Papiere attraktiver macht.

3. Zinssenkungen der Fed: Senkt die US-Notenbank den Leitzins, werden neu ausgegebene Anleihen niedriger verzinst. Bereits existierende Papiere mit höherem Kupon werden wertvoller – ihr Preis steigt.

Wann fallen die Kurse (Renditen steigen)?

1. Starkes Wirtschaftswachstum: In einer boomenden Wirtschaft suchen Investoren nach höheren Renditen am Aktien- oder Rohstoffmarkt und verkaufen Anleihen.

2. Steigende Inflation: Inflation ist der größte Feind des Anleiheinvestors. Wenn die Entwertung steigt, verliert der feste Kupon an Kaufkraft. Investoren verlangen höhere Renditen als Kompensation, was den Verkaufspreis drückt.

3. Zinserhöhungen der Fed: Erhöht die Notenbank die Zinsen zur Bekämpfung von Inflation, fallen die Kurse bestehender Anleihen.

4. Angebotsüberhang: Gibt das US-Finanzministerium zur Deckung hoher Staatsdefizite extrem viele neue Papiere auf einmal heraus, führt das Angebotssortiment bei gleichbleibender Nachfrage zu sinkenden Kursen.

5. Kausalität mit der Gesamtwirtschaft

Die Rendite dieser Anleihe ist die Benchmark der globalen Finanzwelt:

· Hypotheken- und Kreditkosten: Die Zinsen für 30-jährige US-Baufinanzierungen, Unternehmenskredite und Autokredite orientieren sich direkt an der Rendite des zehnjährigen Laufzeitbereichs. Steigt die Rendite, verteuern sich Kredite branchenweit, was das Wirtschaftswachstum einbremst.

· Bewertung des Aktienmarktes: In Bewertungsmodellen (z. B. Discounted-Cashflow-Verfahren) gilt die Rendite dieser Papiere als der „risikofreie Zinsfuß“ (Risk-Free Rate). Steigt dieser Zins, werden zukünftige Gewinne von Unternehmen stärker abgezinst – dies trifft vor allem wachstumsstarke Tech-Aktien negativ.

· Signalgeber (Zinsstrukturkurve): Vergleicht man die Rendite der 10-jährigen Laufzeit mit der 2-jährigen Laufzeit, erhält man die Zinsstrukturkurve. Fällt die 10-jährige Rendite unter die 2-jährige (invertierte Zinskurve), galt dies historisch als einer der zuverlässigsten Frühindikatoren für eine bevorstehende wirtschaftliche Rezession.

Commercials mit historischer Höchst-Position

Unter dem Kurs-Chart der 10yr T-Notes sehen wir in rot die Netto-Position der Commercials. Netto bedeutet, es ist der Saldo aus den Longpositionen und den Shorts innerhalb der Händlergruppe „Commercials“. Das sind klassisch Banken, aber auch Staaten, die in diesem Markt positioniert sind.

Historische Höchstwerte gingen in der Vergangenheit so gut wie immer mit deutlichen Anstiegen der 10yr T-Notes in der Folge einher. Beispiele sind Frühjahr 2010, als der Kurs von 115 auf 127 in der Folge anstieg, 2017 (5 Punkte rauf), Winter 2018 (Mega-Rallye bis Frühjahr 2020), Winter 2024 (107 auf 115). Nun ist die Netto-Position auf dem Niveau von vor zwei Jahren und damit erneut auf dem historischen Höchstwert. Das zeigt uns erhebliches Erholungspotenzial an.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

So potenzialträchtig diese Chance auch ist: gerade an den Anleihenmärkten wird massiv gezerrt und geschoben durch Notenbanken und den Staat. Darum kann es immer wieder zu extremen Übertreibungen kommen. Wir begegnen dem aus Sicht des Risikomanagement, indem wir die Positionsgröße bei solchen Trades klein halten. Ein geeignetes Produkt für diese Trading-Chance haben wir ausgesucht und stellen diese nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf 10yr T-Notes

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 93,566. Bei einem aktuellen Preis von 107,5 entspricht das einem Hebel von 8,4. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PN4J4U.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 115

Unterstützungen: 105

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf 10yr T-Notes

Basiswert 10yr T-Notes WKN PN4J4U ISIN DE000PN4J4U2 Basispreis 93,566 K.O.-Schwelle 93,566 Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 8,4 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.