Trading-Chance Kupfer: Saisonale Schwäche auch in 2026?

Was Du über Saisonalitäten wissen musst

Saisonalitäten sind nicht einfach nur zufällige Häufungen, sondern fußen stets auf fundamentalen Basiseffekten. Hier möchten wir aber direkt mit einem der ganz großen Fehler im Umgang mit Saisonalitäten aufräumen: es ist allgemein üblich, 10, 15 oder maximal 20 Jahre zurück zu blicken. Im Internet sind kaum saisonale Charts zu finden, die eine längere Historie aufweisen. Wer nur 10 bis 15 Jahre einbezieht, bei dem haben Einmaleffekte und Ausreißer einen zu großen Einfluss. Leider werden die saisonalen Charts bei nahezu keinem Anbieter um die Ausreißer bereinigt. Gerade die Entwicklungen im Zusammenhang mit Corona (2020), dem Ukrainekrieg (Beginn 2022) und jetzt dem Iran-Krieg verfälschen die tatsächliche Saisonalität ungemein stark.

Wir selbst arbeiten NICHT mit diesen kommerziellen Charts, sondern haben Untersuchungen mit fast 60 Jahren Historie und gewichten nach Gleichförmigkeit. Ein Markt, der (stark vereinfacht ausgedrückt) im Juni 30 Mal ein Prozent steigt bekommt einen höheren Rang für diese saisonale Tendenz, als wenn er zweimal 20 Prozent stieg und ansonsten kaum eine Signifikanz aufweist für diesen Zeitraum.

Effekte, die über fünf oder sechs Dekaden und mehr beständig auftreten, sind seltener, als jene, die sich über 10 oder 15 Jahre nachweisen lassen. Und diese dauerhaft wirkenden Kräfte nennen wir „Fundamentale Basiseffekte“. Das meint konkret Prozesse, die primär von kommerzieller Seite (Produzenten und verarbeitende Industrie) sich zwingend wiederholen, weil es bestimmte Angebots- und Nachfrage-Zyklen gibt. So wird beispielsweise ab März mehr gefahren, mehr auf der Straße transportiert und mehr gereist. Das ist so gut wie in jedem Jahr der Fall und wirkt sich unterstützend für Rohöl, Benzin und Co. aus. Wetterbedingte Preisschocks (etwa durch Frostschäden) treten auch nur in spezifischen Zeiträumen auf, wenn sie auftreten. Und so ergeben sich fundamental basierte saisonale Effekte. Und zwar über Dekaden, und nicht nur über 10 Jahre.

Good to know about: Kupfer

Das rote Rötelmetall ist als zentrales Industriematerial unverzichtbar für die globale Wirtschaft. Das weltweite Fördervolumen wird unangefochten von Chile angeführt, gefolgt von Peru, der Demokratischen Republik Kongo, China und den USA. Auf der Verbraucherseite dominiert China den Markt absolut und nimmt mehr als die Hälfte der weltweiten Produktion auf, um seine gewaltigen Infrastruktur- und Fertigungssektoren zu speisen, gefolgt von der Europäischen Union, den USA sowie weiteren aufstrebenden asiatischen Industrienationen wie Indien, Japan und Südkorea. Die Verwendungsbereiche sind außerordentlich breit gefächert: Aufgrund der hervorragenden elektrischen und thermischen Leitfähigkeit kommt der Rohstoff vor allem in der Energieübertragung, dem Maschinenbau, der Bauindustrie für Rohrleitungen und Verkabelungen, der Elektronik sowie verstärkt in zukunftsträchtigen Technologien wie Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien zum Einsatz. Der Preis unterliegt dabei verschiedenen Einflussfaktoren; als Gradmesser der Weltkonjunktur reagiert er extrem empfindlich auf globale Wachstumsdaten, die Industrieproduktion, Einkaufsmanagerindizes sowie Zinsschritte der Notenbanken und US-Dollar-Schwankungen.

Zudem spielt die Wetterfühligkeit eine erhebliche Rolle auf der Angebotsseite, da Starkregenereignisse oder Überschwemmungen in den chilenischen und peruanischen Anden immer wieder den Abbau in großen Tagebauen stoppen oder die Transportwege zu den Häfen unterbrechen. Dürreperioden wiederum beeinträchtigen die Wasserversorgung der Aufbereitungsanlagen, während heftige Wintereinbrüche die Logistik in den Hochgebirgsregionen blockieren. Die ausgeprägte Monatsrally der letzten Zeit lässt sich vor allem auf eine strukturelle Verknappung des Angebots durch Minenschließungen, sinkende Erzgüten und logistische Verzögerungen zurückführen, die auf eine sprunghaft gestiegene Nachfrage im Rahmen des weltweiten Netzausbaus, der Energiewende und des immensen Booms bei Datenzentren für künstliche Intelligenz trifft.

Saisonale Schwäche bis Mitte November

Dass der Marktpreis zwischen dem letzten Viertel des Septembers und Mitte November dennoch regelmäßig unter Druck gerät und saisonal korrigiert, liegt primär an wiederkehrenden Nachfragedämpfern und Lagerzykliken im Herbst. In China, dem weltgrößten Abnehmer, fallen in diesen Zeitraum wichtige Feiertage wie die Goldene Woche Anfang Oktober, in der industrielle Betriebe und Verarbeitungsanlagen tagelang heruntergefahren werden und der physische Wareneingang pausiert. Gleichzeitig nutzen viele globale Industrieunternehmen das vierte Quartal, um vor dem Jahresende ihre Lagerbestände gezielt zu reduzieren, das gebundene Kapital zu minimieren und die Bilanzstruktur zu optimieren, anstatt neue Rohstoffkontrakte einzugehen. Diese vorübergehende physische KauZurückhaltung trifft im Frühherbst oft auf eine nachlaufend hohe Minenproduktion der Sommermonate, was zu einem kurzfristigen Angebotsüberhang an den Metallbörsen führt und die Notierungen bis Mitte November systematisch bremst.

Die Saisonalität zeigt, wie wir sehen, bis etwa Mitte November gen Süden und eröffnet uns eine spekulative Short-Chance, ehe anschließend der Jahres-Haupttrend bis April einsetzt.

Quelle: www.market-bulls.com

Fazit

Eine Chance gegen den vorherrschenden Trend, aber fundamental untermauert. Wie immer, wenn wir einen statistischen Vorteil haben, darf dieser nicht nur als einmaliger Versuch ausgespielt werden, sondern muss durch massenhafte Wiederholung den statistischen Erwartungswert ansteuern. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht für diese Trading-Chance, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Kupfer

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 8,444 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 6,83 USD entspricht das einem Hebel von 4. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PJ49JS.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 6,0 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Kupfer

Basiswert Kupfer WKN PJ49JS ISIN DE000PJ49JS4 Basispreis 8,444 USD K.O.-Schwelle 8,444 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 4 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.