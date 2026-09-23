Uniper will Geschäft mit Öko-Flugkraftstoffen ausbauen

Düsseldorf, 23. ⁠Sep (Reuters) - Der Energiekonzern Uniper will im Luftverkehr mit klimafreundlichen Kraftstoffen punkten. Der Versorger habe hierzu eine langfristige Abnahmevereinbarung mit dem Unternehmen Arcadia eFuels unterzeichnet, teilte Uniper am Mittwoch ‌mit. Der größte deutsche Gaskonzern werde jährlich 40.000 Tonnen synthetischer, nachhaltiger Flugkraftstoffe (eSAF) aus dem Projekt Endor im dänischen ⁠Vordingborg beziehen. ⁠Das vereinbarte Volumen entspreche dem Treibstoffbedarf von rund 1000 Boeing-787-9-Flügen zwischen Düsseldorf und Abu Dhabi pro Jahr.

Das Abkommen habe eine Laufzeit von mehr als zehn Jahren, erklärte Uniper. Mit dem Öko-Kraftstoff könnten die Emissionen um ‌bis zu 98 Prozent gesenkt werden. ‌Die Lieferungen sollen Anfang der 2030er-Jahre beginnen.

Der Luftverkehr gehört zu den schwierigsten Bereichen für eine klimafreundliche Transformation. Nachhaltige Kraftstoffe ⁠gehören zu den wenigen erfolgversprechenden Maßnahmen für eine Dekarbonisierung der ‌Branche. "Die Luftfahrt zählt zu den ⁠Sektoren, deren Dekarbonisierung besonders anspruchsvoll ist", sagte Uniper-Chef Michael Lewis. Gleichzeitig würden flüssige Kraftstoffe noch über viele Jahre unverzichtbar bleiben. Entscheidend sei daher, nachhaltige ‌Flugkraftstoffe vom Projektstadium in die ⁠industrielle Produktion zu bringen. "Diese Vereinbarung ⁠bringt langfristige Nachfrage und neues Angebot zusammen und schafft die Voraussetzungen für einen wettbewerbsfähigen europäischen eSAF-Markt."

Die langfristige Abnahmevereinbarung mit Uniper bestätige die Tragfähigkeit ihres Konzepts, sagte Arcadia-eFuels-Chefin Amy Hebert. Mit der Vereinbarung rücke der Ausbau der eSAF-Produktion in der EU einen entscheidenden Schritt näher.

(Bericht von Tom Käckenhoff, Christoph Steitz, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)