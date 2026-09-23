New York, ⁠23. Sep (Reuters) - US-Notenbankdirektor Michael Barr geht davon aus, dass die Federal Reserve nach der jüngsten Zinserhöhung wahrscheinlich mehrfach nachlegen muss. "In meinem Basisszenario dürften weitere geldpolitische Anpassungen erforderlich sein, ‌um die Inflation rechtzeitig auf das Ziel zurückzubringen", sagte er am Mittwoch auf einer Konferenz der regionalen Zentralbank ⁠des ⁠Bezirks Chicago. Die Risiken für das Inflationsziel von 2,0 Prozent seien gestiegen, während sie sich für den Arbeitsmarkt verringert hätten "Wir wollen ein nachhaltiges, dauerhaftes Wachstum zur Förderung von Vollbeschäftigung unterstützen, und Preisstabilität ist dafür von entscheidender ‌Bedeutung", betonte Barr.

Vorige Woche erhöhte die ‌Federal Reserve den Leitzins auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. In ihrem Zinsausblick signalisierten die Währungshüter, ⁠dass sie die Zügel noch ein weiteres Mal anzuziehen ‌gedenken: Bis Ende 2026 könnte ⁠demnach noch ein Erhöhungsschritt hinzukommen, bevor die Fed im kommenden Jahr in den Wartemodus schaltet. Barrs Äußerungen deuten darauf hin, dass er noch mehrere Zinserhöhungen ‌für erforderlich hält. Er ⁠ließ jedoch offen, wann sie ⁠kommen sollten. Notenbankchef Kevin Warsh hatte sich nicht an den individuellen Zinsprojektionen der Währungshüter beteiligt. Er ist auch dagegen, den Finanzmärkten eine Orientierungshilfe mit Blick auf den weiteren Zinskurs zu geben. Statt an einer solchen "Forward Guidance" sollten sie sich an den Fundamentaldaten orientieren.

(Bericht von Ann Saphir, geschrieben von Reinhard BeckerRedigiert von Scot ⁠W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)