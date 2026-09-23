US-Notenbankdirektor Barr: Wahrscheinlich weitere Zinserhöhungen nötig

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

New York, ⁠23. Sep (Reuters) - US-Notenbankdirektor Michael Barr geht davon aus, dass die Federal Reserve nach der jüngsten Zinserhöhung wahrscheinlich mehrfach nachlegen muss. "In meinem Basisszenario dürften weitere geldpolitische Anpassungen erforderlich sein, ‌um die Inflation rechtzeitig auf das Ziel zurückzubringen", sagte er am Mittwoch auf einer Konferenz der regionalen Zentralbank ⁠des ⁠Bezirks Chicago. Die Risiken für das Inflationsziel von 2,0 Prozent seien gestiegen, während sie sich für den Arbeitsmarkt verringert hätten "Wir wollen ein nachhaltiges, dauerhaftes Wachstum zur Förderung von Vollbeschäftigung unterstützen, und Preisstabilität ist dafür von entscheidender ‌Bedeutung", betonte Barr.

Vorige Woche erhöhte die ‌Federal Reserve den Leitzins auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. In ihrem Zinsausblick signalisierten die Währungshüter, ⁠dass sie die Zügel noch ein weiteres Mal anzuziehen ‌gedenken: Bis Ende 2026 könnte ⁠demnach noch ein Erhöhungsschritt hinzukommen, bevor die Fed im kommenden Jahr in den Wartemodus schaltet. Barrs Äußerungen deuten darauf hin, dass er noch mehrere Zinserhöhungen ‌für erforderlich hält. Er ⁠ließ jedoch offen, wann sie ⁠kommen sollten. Notenbankchef Kevin Warsh hatte sich nicht an den individuellen Zinsprojektionen der Währungshüter beteiligt. Er ist auch dagegen, den Finanzmärkten eine Orientierungshilfe mit Blick auf den weiteren Zinskurs zu geben. Statt an einer solchen "Forward Guidance" sollten sie sich an den Fundamentaldaten orientieren.

(Bericht von Ann Saphir, geschrieben von Reinhard BeckerRedigiert von Scot ⁠W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 22.09.2026
Dax verliert zwischenzeitliche Gewinne - MDax etwas stärkergestern, 16:00 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 21.09.2026
Dax steigt kräftig - Vonovia schwächeln nach Berlin-Wahl21. Sept. · onvista
Dax steigt kräftig - Vonovia schwächeln nach Berlin-Wahl
Dax Vorbörse 22.09.2026
Nasdaq-Rally: Auch deutsche Aktien dürften zulegengestern, 06:03 Uhr · onvista
Nasdaq-Rally: Auch deutsche Aktien dürften zulegen
Dax Vorbörse 21.09.2026
Leitindex 0,6 Prozent höher erwartet – Asien-Börsen stark21. Sept. · onvista
Leitindex 0,6 Prozent höher erwartet – Asien-Börsen stark
Plus
Präsident der Bundesbank
Nagel: EZB-Leitzinsniveau könnte Wirtschaft leicht bremsenheute, 07:16 Uhr · Reuters
Nagel: EZB-Leitzinsniveau könnte Wirtschaft leicht bremsen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkaufgestern, 12:56 Uhr · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen20. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen