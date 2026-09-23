US-Regierung: Zusatzzölle gegen China erneut aufgeschoben
dpa-AFX · Uhr
Washington (dpa) - Die bis November ausgesetzten zusätzlichen Zölle auf den Import chinesischer Waren werden laut US-Finanzminister Scott Bessent um weitere zwei Monate aufgeschoben. Das sagte Bessent dem Sender Fox News zu Beginn eines dreitägigen Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Washington.
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