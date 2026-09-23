US-Top-Manager um Zuckerberg und Musk bei Trumps Staatsbankett für Xi

New ⁠York/Peking, 23. Sep (Reuters) - Zum Staatsbankett von US-Präsident Donald Trump für den chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag im Weißen Haus werden Insidern zufolge zahlreiche hochrangige ‌US-Konzernchefs erwartet. Neben Meta-Chef Mark Zuckerberg und Pfizer-CEO Albert Bourla stünden unter anderem die Chefs ⁠von Amazon, ⁠Apple, Alphabet, OpenAI, Dell und Nvidia auf der Gästeliste, hieß es aus mit den Plänen vertrauten Kreisen. Auch JPMorgan-CEO Jamie Dimon und Citigroup-Chefin Jane Fraser würden voraussichtlich teilnehmen.

Tesla-Chef Elon Musk ‌ist den Insidern zufolge ebenfalls ‌beim Staatsbankett dabei. Dieser lobte Xi in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview mit dem chinesischen Staatsfernsehen CCTV ⁠als "großartigen Anführer". Unter Xis Führung habe China enorm ‌floriert, sagte Musk. "Es ist ⁠offensichtlich, wenn man einfach nur durch die Straßen geht, dass der durchschnittliche chinesische Bürger wohlhabender wird."

Das Treffen in Washington ist der ‌zweite Gipfel der Staatschefs ⁠der beiden weltgrößten Volkswirtschaften ⁠in diesem Jahr. Dabei geht es um eine Stabilisierung der Beziehungen, die unter anderem durch Streitigkeiten über Handel, Taiwan, den Iran und Künstliche Intelligenz (KI) belastet sind.

(Bericht von Michael Erman, Karen Freifeld Liz Lee und Tian Lanqin, bearbeitet von Sabine Wollrab, redigiert von Philipp Krach. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)