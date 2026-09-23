Berlin, 23. ⁠Sep (Reuters) - Die Regierungskoalition muss nach Ansicht der deutschen Versicherer den Reformkurs bei der Altersvorsorge fortsetzen und an der Linie der Rentenkommission auch nach den Landtagswahlen festhalten. ‌Das tragfähige Konzept der Rentenkommission müsse nun umgesetzt werden, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch ⁠zum ⁠Versicherungstag in Berlin mit. "Denn gerade in Zeiten politischen Drucks kommt es darauf an, die Reformen nicht wieder auf die lange Bank zu schieben", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Der vorliegende Referentenentwurf gehe in die ‌richtige Richtung, um die Finanzlage der ‌gesetzlichen Rente langfristig zu stabilisieren.

"Durch die Begrenzung der Frühverrentungsmöglichkeiten, die Abschaffung der Rente mit 63 und die Kopplung ⁠des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung sinken die Ausgaben im ‌Umlagesystem", erklärte Asmussen. "Der finanzielle Spielraum, ⁠der dadurch entsteht, sollte für den Ausbau der Kapitaldeckung genutzt werden."

Nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wollen Union und SPD zwar ‌ihren Reformkurs fortsetzen, um ⁠die Sozialsysteme fit für ⁠die Zukunft und den Standort Deutschland fit für den starken internationalen Wettbewerb zu machen. Allerdings befürchten Kritiker, dass einiges aufgeweicht werden könnte. So sagte etwa SPD-Fraktionschef Matthias Miersch jüngst, ob man nach 45 Versicherungsjahren einen Anspruch auf abschlagsfreie Rente habe, sei ein "elementares Gerechtigkeitsthema".

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)