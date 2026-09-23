Zeitung: Lidl-Eigentümer an Tesco-Zentraleuropageschäft interessiert

Frankfurt, ⁠23. Sep (Reuters) - Der Lidl-Eigentümer Schwarz Gruppe hat einem Medienbericht zufolge ein Auge auf das Zentraleuropageschäft des britischen Einzelhändlers Tesco geworfen. Neben ‌der Schwarz Gruppe beabsichtigen auch die niederländische Supermarktkette Ahold Delhaize und der polnische Discounter ⁠Biedronka für ⁠das Tesco-Geschäft mit Filialen in Ungarn, Tschechien und der Slowakei zu bieten, wie die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. ‌Die genannten Unternehmen sowie die ‌beratenden Banken Goldman Sachs und Citi lehnten eine Stellungnahme ab oder waren zunächst nicht ⁠zu erreichen.

Tesco, der größte Lebensmitteleinzelhändler in Großbritannien, ‌will sich aus den ⁠Auslandsmärkten zurückziehen und sich auf den heimischen Markt konzentrieren. Bereits seit 2015 hat sich der Konzern von fast allen ‌seinen Auslandsbeteiligungen ⁠getrennt. Erste Berichte über einen ⁠möglichen Verkauf des Zentraleuropageschäfts waren im Juli aufgekommen.

Der Discounter Lidl ist eine der am schnellsten wachsenden Supermarktketten Großbritanniens. Im November hatte Lidl sein 1000. Geschäft eröffnet.

(Bericht von Simone Lobo, geschrieben von Ralf BanserRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)