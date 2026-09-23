ZEW-Präsident und ADAC warnen vor Nebenwirkungen von Spritpreisdeckel

Berlin, 23. Sep (Reuters) - ⁠Der von der Bundesregierung geplante Spritpreisdeckel stößt zunehmend auf Kritik. Der Ökonom und Wettbewerbsexperte Achim Wambach warnte am Mittwoch vor zu starken Nebenwirkungen. "Die Erfahrungen mit der 12-Uhr-Regel mahnen zur Vorsicht", teilte der Präsident des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW mit. Ohne überzeugende Belege, dass er wirke, sollte der Preisdeckel nicht eingeführt werden. Der ADAC forderte zudem die Abschaffung der Regel, ‌dass nur ein Mal am Tag um 12 Uhr die Tankstellenpreise erhöht werden dürfen. Dies habe nicht den gewünschten Effekt erzielt. Ein Preisdeckel könnte auch den Wettbewerb einschränken und am Ende nicht zu niedrigeren ⁠Preisen führen.

Die schwarz-rote ⁠Koalition hatte sich am vergangenen Freitag wegen der zuletzt wieder stark gestiegenen Tankstellenpreise im Zuge des Nahost-Krieges auf ein Entlastungspaket verständigt. Es sieht einen Tankrabatt von 17 Cent je Liter Benzin und Diesel in den Monaten Oktober bis Dezember vor. Zudem soll das bei dem Thema eigentlich skeptische Wirtschaftsministerium einen Gesetzentwurf für einen Preisdeckel nach dem Vorbild Luxemburgs oder Belgiens ausarbeiten, der dann ab spätestens Anfang 2027 greifen soll.

Wambach schrieb in einem Meinungsbeitrag, ‌wenn die Rendite auf dem Markt staatlich begrenzt werde, würden Raffinerien ‌andere Produkte herstellen, Lieferungen in andere Märkte umlenken und auch anderswo investieren. "Der Staat muss nun beurteilen, welche Beschaffungskosten angemessen sind, welche Transport- und Lagerkosten berücksichtigt werden und welche Marge den Unternehmen verbleiben soll." Preise sollten aber keine "politische Verschiebungsmasse" sein. Eine ⁠ZEW-Untersuchung zur 12-Uhr-Regel habe gezeigt, dass die Margen bei Benzin nach der Einführung kurzfristig um etwa fünf bis sechs ‌Cent je Liter gestiegen seien.

TANKRABATT SOLL SCHON FREITAG BESCHLOSSEN ⁠WERDEN

Die Regierung wollte mit der Maßnahme im Frühjahr häufige Preisveränderungen unterbinden und für mehr Transparenz sorgen. Der ADAC forderte, die Regel abzuschaffen. Sie habe die Preise keinesfalls gesenkt. Die Preisdifferenz innerhalb eines Tages sei nun noch größer. "Wer mittags nach zwölf Uhr tanken muss, hat erhebliche Zusatzkosten", so ADAC-Verkehrspräsident Peter ‌König. Er begrüßte den Tankrabatt, der schnell wirke. "Wer täglich auf ⁠das Auto angewiesen ist, braucht jetzt Entlastung - und ⁠kann nicht darauf warten, dass irgendwann bessere Instrumente entwickelt werden."

Beim Preisdeckel bestehe das Risiko, dass der festzulegende Höchstpreis zur Orientierung für alle Anbieter werde und der Wettbewerb nachlasse, so der ADAC. Der Deckel dürfe aber nicht zu einer Verknappung des Angebots und im Extremfall zu Einschränkungen der Versorgung führen. Außerdem gebe es starke regionale Unterschiede in Deutschland - anders als in kleineren Staaten. "Ein einheitlicher Höchstpreis ist deshalb besonders anspruchsvoll."

Der Tankrabatt soll am Freitag im Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Die über eine Mehrheit verfügenden Bundestagsfraktionen von Union und SPD begrüßten die Neuauflage am Mittwoch im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Im Mai und Juni gab es ⁠bereits einen Tankrabatt, der laut Kartellamt aber nur zu etwa 80 Prozent bei den Verbrauchern ankam.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)