AKTIE IM FOKUS: H&M auf Tief seit Juli - Quartal und Geschäft enttäuschen

dpa-AFX · Uhr
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STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Aktien von H&M sind am Donnerstag nach Geschäftszahlen zum dritten Geschäftsquartal auf den tiefsten Stand seit Juli abgesackt. Vorbörslich ließen sich die Anleger offenbar noch von den positiven Sondereinflüssen zurückerstatteter Zollgebühren blenden, nach skeptischen Analystenkommentaren gerieten die Papiere der Schweden dann aber zunehmend unter Druck.

Im frühen Handel erreichte der Abschlag bei den H&M-Papieren mit minus 3,7 Prozent seinen Höhepunkt. Zuletzt ging es noch um rund 3 Prozent nach unten. Europaweit gaben die Kurse leicht nach.

Am deutlichsten fiel die Reaktion wohl bei der Citigroup-Expertin Monique Pollard aus. Sie hatte den Aktien vor der Zahlenveröffentlichung noch einen positiven Stempel aufgedrückt, da sie mit einer Umsatzbeschleunigung im Juli und August und robusten Ergebnissen gerechnet hatte. Diesen "Upside Catalyst Watch" strich sie nun und avisierte stattdessen eine negative Kursreaktion. Das dritte Quartal sei margenseitig ebenso ein wenig enttäuschend wie das derzeitige Geschäft.

Matthew Clements von der Investmentbank Barclays stimmte zu. Er monierte den Geschäftsmix wie auch den Ausblick und lobte alleine die Kostenkontrolle der Schweden.

Für das Jahr 2026 liegen die Aktien von H&M derzeit mit rund 14 Prozent im Minus. Bei Zalando sind es etwa 12 Prozent und beim spanischen Konkurrenten Inditex etwa 6 Prozent. Zalando und Inditex lagen am Donnerstag leicht im Plus./ag/la/stk

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