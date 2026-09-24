AKTIE IM FOKUS: Henkel steigen nochmal an 50-Tage-Linie - Zahlen von H.B.Fuller

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Henkel sind am Donnerstag mit bis zu 1,6 Prozent Kursplus nochmals an ihre 50-Tage-Linie gestiegen. Hier war die jüngste Erholung der Papiere der Düsseldorfer bereits am Dienstag abgeebbt.

Für frischen Wind sorgten die Geschäftszahlen des US-Branchenrivalen H.B.Fuller , dessen Papiere nachbörslich gut ein halbes Prozent zulegten.

UBS-Experte Guillaume Delmas sah beim US-Konzern eine bessere Preisentwicklung als im Vorquartal und eine deutliche Steigerung der Bruttomarge. Er zog daraus positive Rückschlüsse auf das Geschäft der Deutschen./ag/jha/

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