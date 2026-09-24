AKTIE IM FOKUS/Scout24 auf Zweimonatstief: Debatte über Einfluss von KI-Agenten

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktuelle Stimmen zu einem möglichen Einfluss von KI-Agenten auf das Geschäft von Kleinanzeigenanbietern haben am Donnerstag die Aktien von Scout24 belastet. Am Nachmittag gehörten sie mit einem Abschlag von 1,6 Prozent auf 69,65 Euro zu den drei größten Verlierern im Dax , der sein zeitweise recht deutliches Minus zuletzt fast aufholen konnte. Knapp unter 69 Euro erreichten die Scout-Aktien im Tagestief ihren niedrigsten Stand seit zwei Monaten.

Experten zweiter großer US-Banken wiesen auf mögliche Auswirkungen durch KI-Agenten hin, nachdem Meta bei Verbrauchern Erfolge mit seiner KI-Plattform Muse vermeldete, die der Social-Media-Konzern mit einer Vielzahl an Partnern vernetzt. KI-gestützte Verbraucher-Agenten verstärkten die bereits seit einem Jahr spürbare Skepsis in der Branche, schrieb etwa David Amira von der Bank of America.

Auch JPMorgan hält vor dem Hintergrund der Muse-Erfolge an seiner vorsichtigen Einschätzung des Kleinanzeigen-Sektors fest. Die Experten gehen davon aus, dass in der Branche viele Investitionen erforderlich werden, um mit der Entwicklung Schritt zu halten./tih/nas

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