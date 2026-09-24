ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Verbio auf 'Hold' - Ziel 36 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Der Biokraftstoffhersteller habe ein erwartungsgemäß starkes Schlussquartal 2025/26 hinter sich, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mitte der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026/27 liege indes sieben Prozent unter der Konsensschätzung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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