ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt Akzo Nobel mit 'Overweight' wieder auf

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Akzo Nobel beim Kursziel von 72 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Chetan Udeshi sieht die geplante Verschmelzung mit Axalta als sinnvollen Konsolidierungsschritt in einem Marktsegment mit wenn überhaupt nur sehr geringem Wachstum, wie er am Mittwoch schrieb. Umso größer sei das Synergiepotenzial für die beiden Lack- und Beschichtungshersteller. Selbst wenn sich das Ziel für die Kostensynergien als zu ambitioniert erweise - die Aktienbewertung preise bislang ohnehin nur einen kleinen Teil der avisierten Fusionsvorteile ein. Jeder mögliche Verkauf von Geschäftsbereichen dürfte zu höheren Bewertungen realisiert werden können./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
JP Morgan
AKZO NOBEL

Das könnte dich auch interessieren

Bruttoerlös bei 171 Millionen Euro
Wacker Chemie platziert Siltronic-Aktien22. Sept. · dpa-AFX
Wacker Chemie platziert Siltronic-Aktien
Halbleiter-Aktien in Europa gefragt
Metas "Muse"-App löst weitere Kursgewinne bei Tech-Werten aus22. Sept. · dpa-AFX
Silhouetten sind vor dem Meta-Logo zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen20. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen