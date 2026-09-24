Plus Zukauf und mögliche Abspaltung

Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschek

The Market · 24.09.2026, 12:30 Uhr Uhr

Der Aufkauf eines US-Spezialisten verändert den Softwarekonzern grundlegend. Zudem steht im Raum, dass Nemetschek eine Sparte an die Börse bringen könnte. Was es damit auf sich hat.