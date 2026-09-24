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Zukauf und mögliche Abspaltung

Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschek

The Market · Uhr

Der Aufkauf eines US-Spezialisten verändert den Softwarekonzern grundlegend. Zudem steht im Raum, dass Nemetschek eine Sparte an die Börse bringen könnte. Was es damit auf sich hat.

Ein Bauarbeiter arbeitet an einem Computer.
Quelle: Adobe.com/reewungjunerr
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Dies ist ein Artikel aus dem digitalen Finanzmagazin "The Market NZZ".

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