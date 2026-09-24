PlusZukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschek
The Market · Uhr
Der Aufkauf eines US-Spezialisten verändert den Softwarekonzern grundlegend. Zudem steht im Raum, dass Nemetschek eine Sparte an die Börse bringen könnte. Was es damit auf sich hat.
Dies ist ein Artikel aus dem digitalen Finanzmagazin "The Market NZZ".
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