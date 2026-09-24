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APA ots news: Mehr Auswahl im Glasfasernetz: Drei startet Privatkunden-Angebote im BBOÖ-Netz.

Wien/ Linz (APA-ots) - - Drei bietet seine Glasfaserprodukte künftig auch  
für 
Privatkund:innen in rund 300 oberösterreichischen Gemeinden an. 

- Glasfaser-Kooperationen von Drei erreichen bereits rund 1,4 
Millionen Haushalte und Unternehmen in Österreich. 

Nach dem erfolgreichen Start seiner Glasfaser-Businesslösungen im 
Herbst 2025 erweitert Drei die Zusammenarbeit mit der BBOÖ Breitband 
Oberösterreich GmbH nun auch auf Privatkund:innen. Haushalte in den 
Ausbaugebieten der BBOÖ in rund 300 oberösterreichischen Gemeinden 
können ab sofort Internet- und Digitalangebote von Drei über das 
Glasfasernetz der BBOÖ nutzen. 

Für mehr als 110.000 Anschlusspunkte bedeutet dies eine größere 
Anbieterauswahl, leistungsstarke Glasfaserprodukte und Zugang zu den 
hochwertigen Digital- und Internetlösungen von Drei über das 
regionale Glasfasernetz. 

"Eine leistungsfähige Infrastruktur mit Highspeed-Internet bildet 
die Grundlage für Homeoffice, Gaming, Streaming sowie zunehmend auch 
für KI-Anwendungen. Sie ist damit ein entscheidender Baustein für die 
digitale Zukunft. Wir freuen uns, unsere Glasfaserpartnerschaft mit 
der BBOÖ nach den erfolgreichen Business-Angeboten nun auch auf 
attraktive Lösungen für Privathaushalte auszuweiten. Damit erhalten 
Haushalte in rund 300 oberösterreichischen Gemeinden Zugriff auf ein 
noch breiteres Angebot für schnelles Internet und leistungsstarkes 
WLAN in den eigenen vier Wänden", so Günter Lischka, CCO von Drei. 

Nach dem Start der Kooperation mit Business-Angeboten wie eCard- 
Anschlüssen für Ärzt:innen, Internet- sowie 
Standortvernetzungslösungen für Unternehmen erweitert Drei sein 
Portfolio nun um attraktive Glasfasertarife für Privatkund:innen. 
Angeboten werden symmetrische Bandbreiten mit gleicher Upload- und 
Downloadgeschwindigkeit für eine optimale digitale Nutzung im Alltag. 
Mehr Informationen auf drei.at/glasfaser-bbooe 

Zwtl.: Große Auswahl und maximale Flexibilität. 

"Auf unserem offenen Glasfasernetz haben Kundinnen und Kunden 
eine große Auswahlmöglichkeit. Mit Drei konnten wir nun auch für den 
Privatkundenbereich einen weiteren starken Partner für unser Netz und 
unsere Kunden gewinnen. Drei ist bekannt für innovative Services - 
sowohl im Bereich der Einfamilienhäuser als auch der 
Mehrparteienhäuser.", sagt Markus Fellhofer, Prokurist der BBOÖ . 

Zwtl.: Einfach auf Glasfaser umsteigen und Vertrautes behalten. 

Die neuen Glasfaserprodukte inkludieren symmetrische Bandbreiten 
von bis zu 1.000 Mbit/s. Zum Start seiner Privatkund:innen-Angebote 
bietet Drei 15% Ermäßigung auf das monatliche Grundentgelt 
attraktiver Glasfasertarife an*. Zum Beispiel BBOÖ-Internet 300 um 
36,47 Euro/ Monat* statt 42,90 Euro/ Monat. Für eine optimale 
Versorgung Zuhause ist bei den entsprechenden Tarifen eine FRITZ!Box 
für leistungsstarkes WLAN ohne Zusatzkosten inkludiert. 

* Aktion 15% auf das monatliche Grundentgelt: 15% Rabatt auf das 
monatliche Grundentgelt bis Ablauf der Mindestvertragsdauer. Ab dem 
25. Monat gilt das reguläre monatliche Grundentgelt und ist mit 
Unlimited Mix kompatibel (Details auf drei.at/mix). Voraussetzung: 
Neuanmeldung eines BBOÖ Internet Tarifs mit 24 Monaten 
Mindestvertragsdauer und vorherige Bestellung eines kostenpflichtigen 
Glasfaser-Anschlusses beim Ausbaupartner BBOÖ. Aktionsverfügbarkeit 
abhängig von Glasfaser-Ausbaustatus an der Vertragsadresse. Jeweils 
verfügbare Aktionen und Details auf drei.at/glasfaser-bbooe 

Über BBOÖ 
Die BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH ist die größte Anbieterin 
providerunabhängiger Glasfaser-Infrastruktur in Oberösterreich. Ihr 
Ziel ist es, das Bundesland flächendeckend mit moderner 
Glasfaserinfrastruktur auszustatten und damit die Grundlage für die 
digitale Zukunft zu schaffen. Im Rahmen ihres Wholesale-only-Modells 
bietet die BBOÖ keine Endkundendienste an, sondern stellt ihr offenes 
Netz Internet-Anbietern wie Drei zur Verfügung. 

Über Drei 
Die Hutchison Drei Austria GmbH ist eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und 
als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3 Group 
Europe. Drei erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 923 Millionen 
Euro. Als führender Telekommunikationsanbieter in Österreich bietet 
das Unternehmen Mobilfunk, Internet, Festnetz, TV sowie Business- 
Lösungen aus einer Hand. Mit dem größten Shop-Netz aller 
österreichischen Telekom-Betreiber und umfassenden Serviceleistungen 
für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, 
Digitalisierung für alle Menschen in Österreich zugänglich und 
leistbar zu machen. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts seiner 
Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein vollständig neues 
Mobilfunknetz. Das modernste 5G-Netz Österreichs erreicht bereits 
mehr als 95 Prozent der heimischen Haushalte und Unternehmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei zudem als einziger Anbieter in Österreich 
ein landesweites 5G-Standalone-Netz mit vollem 5G-Potenzial, 
inklusive Network Slicing für garantierte Kapazitäten, minimale 
Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr Informationen unter 
www.drei.at. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Telefon: 066066033701 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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OTS0090    2026-09-24/10:30
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