Applied Materials - Zurück in der Erfolgsspur

Seit Ende Juni hat die Aktie von Applied Materials eine harte Preiskorrektur durchlaufen: Von 740 USD fiel der Technologietitel bis auf 415 USD zurück. Mit diesem Rückgang hat das Papier nun jedoch eine wichtige Haltezone erreicht: Die Kombination aus dem 50%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung seit April 2025 (430,97 USD), verschiedenen horizontalen Unterstützungen bei rund 420 USD sowie der 200-Tage-Linie (akt. bei 419,30 USD) lässt hier eine echte Kumulationsunterstützung entstehen. Solche neuralgischen Chartmarken sind prädestiniert für einen Trendwechsel. Letzteres macht der Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends (akt. bei 441,12 USD) – noch dazu per Aufwärtsgap (445,00 USD zu 452,70 USD) sogar wahrscheinlich. Dass sich das Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären zugunsten der Käufer verschieben könnte, deuten auch diverse technische Indikatoren an. Während der MACD ein neues Einstiegssignal geliefert hat, liegt im Verlauf der Relativen Stärke (RSL) eine Bodenbildung vor. Ein erstes Erholungsziel definiert jetzt der Widerstandsbereich bei rund 550 USD. Ein Stopp auf Basis der o. g. langfristigen Glättung sichert gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV).

Applied Materials (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Applied Materials

Quelle: LSEG, tradesignal²

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