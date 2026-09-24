Ausländische Unternehmen auf Einkaufstour in Deutschland

24. Sep (Reuters) - Deutsche Unternehmen bleiben ⁠im Ausland begehrt. 107 Milliarden Dollar zahlten ausländische Konzerne und Investoren in den ersten neun Monaten 2026 für Firmen aus Deutschland, doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten "League Tables" des Londoner Börsenbetreibers und Finanzdatenanbieters LSEG hervorgeht. Auf ihr Konto gehen damit fast 60 Prozent des gesamten Volumens von Fusionen und Übernahmen mit deutscher Beteiligung von 179,3 Milliarden Dollar (Stand: 23. September). Bei fünf der sechs größten Deals kam der Käufer aus dem Ausland.

Insgesamt wurden deutsche Unternehmen für 123,1 Milliarden Dollar verkauft, das ist schon jetzt mehr als im gesamten Jahr 2025. Aber auch deutsche Konzerne kauften im Ausland - vor allem in den USA - für 47,1 Milliarden Dollar ein und gaben ‌damit mehr als doppelt so viel aus wie ein Jahr zuvor.

Was auffällt: Während der Wert der Fusionen und Übernahmen um 47 Prozent stieg und damit so hoch war wie zuletzt 2018, ist die Zahl der Transaktionen um vier Prozent gesunken. "Wir sehen im laufenden Jahr ein Comeback großer, strategischer Transaktionen", sagte Christopher Droege, Chef des Geschäfts mit Fusionen und Übernahmen bei der US-Investmentbank Goldman Sachs für Deutschland und ⁠Österreich der Nachrichtenagentur Reuters. Die Käufer ⁠ließen sich dabei von höheren Zinsen, steigenden Anleiherenditen und geopolitischer Unsicherheit nicht beirren. "Größe ist im globalen Wettbewerb zunehmend eine Voraussetzung für Erfolg." Deutsche Unternehmen seien attraktiv: "Insbesondere die Verbindung der hohen industriellen Fertigungskompetenz mit industrieller KI ist eine Chance für die deutsche Wirtschaft", sagte Droege.

DIE GRÖSSTEN ÜBERNAHMEN:

* Der finnische Aufzughersteller Kone greift nach dem deutschen Konkurrenten TK Elevator. Kone bietet den beiden Finanzinvestoren Advent und Cinven 20 Milliarden Euro in bar und in eigenen Aktien. Einschließlich Schulden hat die Übernahme einen Wert von 34,4 Milliarden Dollar. Allerdings müssen ihr noch die Kartellbehörden zustimmen - das ist nicht trivial, weil TKE und Kone den Markt zusammen mit zwei Konkurrenten dominieren. Auch die ehemalige Mutter ThyssenKrupp als Minderheitsaktionär würde von einem Verkauf finanziell profitieren.

* Der US-Fahrdienst Uber greift für bis zu 14,6 Milliarden Dollar nach dem Essenslieferdienst Delivery Hero. Das Berliner Unternehmen war unter Beschuss von Aktionären ‌gekommen, die den Rückzug von Vorstandschef Niklas Östberg erzwingen wollten. Uber nutzte die Gelegenheit und den von den EU-Kartellbehörden forcierten Anteilsabbau von ‌Großaktionär Prosus zum Einstieg und zur Aufstockung seiner Anteile. Der US-Konzern liefert mit "Uber Eats" ebenfalls Essen aus Restaurants nach Hause. Inzwischen läuft ein Übernahmeangebot an alle Delivery-Hero-Aktionäre. Uber hat sich bis Ende der vergangenen Woche bereits 49 Prozent der Anteile gesichert.

* Der Pharma- und Technologiekonzern Merck baut sein Life-Science-Geschäft aus und übernimmt den US-Laborausrüster Bio-Techne für 11,4 Milliarden Dollar. Damit stärkt das Darmstädter Unternehmen seinen Zugang zu wachstumsstarken Märkten wie der Zell- und Gentherapie sowie der Präzisionsdiagnostik. Die Übernahme ⁠ist der erste große strategische Schritt des neuen Merck-Chefs Kai Beckmann.

* Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd will für umgerechnet 8,3 Milliarden Dollar einschließlich Schulden die israelische ZIM Integrated Shipping schlucken. ZIM ist die zehntgrößte Containerreederei weltweit, Hapag-Lloyd die ‌Nummer fünf. Um das Unternehmen aus Haifa hatten auch größere Konkurrenten wie Maersk und MSC gebuhlt.

* UniCredit hat mit ⁠einem Aktientausch-Angebot an die Commerzbank-Aktionäre seinen Anteil an der Frankfurter Bank auf 49 Prozent aufgestockt und sich damit freie Hand für weitere Aktienkäufe am Markt verschafft. UniCredit-Chef Andrea Orcel ringt derzeit um eine Komplettübernahme der zweitgrößten börsennotierten Bank Deutschlands, die er auf lange Sicht mit der Münchner UniCredit-Tochter HypoVereinsbank zusammenführen will. Die bisherige Aufstockung des Anteils wird in den League Tables mit 7,0 Milliarden Dollar bewertet.

* Nach dem Heiztechnik-Spezialisten Viessmann wird ein weiteres deutsches Familienunternehmen in die USA verkauft. Der württembergische Ventilatoren- und Lüfter-Hersteller ebm-papst geht für 5,9 Milliarden Dollar an die börsennotierte Madison Air ‌aus Chicago, die bereits zu den Kunden des Unternehmens aus Mulfingen gehört. EBM-Papst erhofft sich davon vor allem einen besseren ⁠und schnelleren Zugang zum US-Markt, wo das Geschäft mit Rechenzentren besonders boomt. Die Ausrüstung ⁠von Rechenzentren steht bereits für rund ein Drittel des Umsatzes von EBM-Papst.

* In einem wochenlangen Bieterwettstreit um die Augsburger Volkswagen-Dieselmotorentochter Everllence hat sich der Finanzinvestor Bain Capital durchgesetzt. Der neue Mehrheitseigentümer verspricht sich Rückenwind durch die Energiewende beim Antrieb von Schiffen und durch den steigenden Energiebedarf wegen des Booms bei Rechenzentren. Bain übernimmt 51 Prozent der Anteile. Insidern zufolge wurde Everllence dabei mit deutlich mehr als neun Milliarden Euro bewertet, Volkswagen beziffert den Gesamterlös auf 7,4 Milliarden Euro. Der genaue Transaktionswert lässt sich daraus laut LSEG aber nicht ermitteln, so dass der Deal nicht in der Rangliste auftaucht.

DIE ERFOLGREICHSTEN BERATER:

* Bei fünf der sechs größten Transaktionen dieses Jahres mischte die US-Investmentbank Goldman Sachs mit - auf Seiten des Käufers oder des Verkäufers. Das macht sie erneut unangefochten zur Nummer eins in der Rangliste der erfolgreichsten Berater. Goldman Sachs beriet in den ersten neun Monaten bei 29 Transaktionen im Wert von 99,0 Milliarden Dollar. Die Deutsche Bank schob sich mit 24 Übernahmen im Wert von 73,7 Milliarden Dollar auf Platz zwei - vor einem Jahr war sie Vierte. Auf den Rängen drei bis fünf folgen erneut drei US-Banken: Bank of America (BofA Securities) mit 18 Mandaten im Volumen von 68,2 Milliarden Dollar, Morgan Stanley (64,8 Milliarden) und JPMorgan (59,0 Milliarden).

* Das Geschäft mit Eigenkapital-Emissionen und -Platzierungen (ECM) ⁠hat weiter angezogen, bleibt aber aufgrund des Ausbleibens größerer Börsengänge auf niedrigem Niveau. JPMorgan führt vor Goldman Sachs und der Deutschen Bank.

* Bei Fremdkapital-Transaktionen verteidigt die Deutsche Bank mit 116 Emissionen im Volumen von 32,4 Milliarden Dollar ihren unangefochtenen Spitzenplatz. Direkt dahinter liegt wieder JPMorgan (21,2 Milliarden Dollar), gefolgt von Barclays (18,2 Milliarden) und BNP Paribas (17,6 Milliarden).

(Zusammengestellt von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)