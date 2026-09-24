Ausnahmezustand in russischer Region Krasnodar wegen Drohnenangriffen

Moskau, 24. ⁠Sep (Reuters) - Wegen ukrainischer Drohnenangriffe auf die Infrastruktur für den Getreideexport hat der Gouverneur der südrussischen Agrarregion Krasnodar den Ausnahmezustand ausgerufen. Die massiven Attacken auf die Anlagen hätten den Hafenbetrieb ‌lahmgelegt und die Schifffahrt im Schwarzen Meer gestört, teilte Gouverneur Weniamin Kondratjew laut der Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag mit. ⁠Durch den ⁠Ausnahmezustand können betroffene Betriebe finanzielle Entschädigungen erhalten.

Den Angaben zufolge können die Landwirte einen Großteil ihrer Ernte nicht verkaufen, was zu einem Überangebot auf dem russischen Getreidemarkt führt. Krasnodar hat in diesem Jahr 11,4 Millionen Tonnen Getreide und ‌Hülsenfrüchte geerntet, fast zwei Millionen Tonnen ‌mehr als im Jahr 2025. Besonders die Hafenstadt Noworossijsk, ein wichtiger Umschlagplatz für russisches Öl und Getreide, ist immer wieder ⁠Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Sowohl Russland als auch die Ukraine haben ‌in den vergangenen Monaten ihre ⁠Angriffe auf Getreideschiffe im Schwarzen Meer verstärkt, was die Weltmarktpreise in die Höhe trieb.

Der Kreml erklärte in dieser Woche, es gebe weitere diplomatische Gespräche über einen ‌Vorschlag der Türkei zur ⁠sicheren Durchfahrt von Getreideschiffen im ⁠Schwarzen Meer. Bis zu einer Einigung suche Russland nach alternativen Routen für seine Exporte. Im Juli 2022 hatten die Türkei und die UN das sogenannte Schwarzmeer-Getreideabkommen vermittelt, um trotz des Krieges sichere ukrainische Exporte zu ermöglichen. Russland war jedoch im folgenden Jahr aus der Vereinbarung ausgestiegen. Zur Begründung hieß es, dass die eigenen Nahrungsmittel- und ⁠Düngemittelexporte behindert würden.

(Bericht von ReutersBearbeitet von Lucy Papachristou und Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)