Australien: OpenAI-KI hackt sich in staatliches Gesundheitsportal

Sydney, 24. ⁠Sep (Reuters) - Eine außer Kontrolle geratenes Programm des KI-Anbieters OpenAI hat sich der australischen Regierung zufolge unbefugten Zugang zu einem staatlichen Internetportal verschafft. Dabei habe das Programm, das Informationen über öffentliche Gesundheitsausgaben sammeln sollte, auf Statistiken der staatlichen Krankenversicherung zugegriffen, teilte der australische Premierminister ‌Anthony Albanese am Donnerstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit. "Den derzeit vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde das Netzwerk nicht umfassend kompromittiert. Dennoch ist diese Situation natürlich ⁠inakzeptabel." OpenAI betonte, dass ⁠keinerlei Patientendaten abgeflossen seien.

Albanese kritisierte darüber hinaus, dass OpenAI diesen Vorfall aus dem vergangenen Juni erst vor etwa zwei Wochen den australischen Behörden gemeldet habe. Ein weiterer Schwerpunkt der laufenden Untersuchungen sei, warum die australischen Cybersicherheitssysteme nicht Alarm geschlagen hätten. Die Ermittler gingen zudem dem Verdacht nach, dass auch andere staatliche Internetseiten von der OpenAI-KI ‌gehackt worden seien.

Die Veröffentlichung dieses Vorfalls fiel mit ‌einer Anhörung führender Experten im UN-Sicherheitsrat zu den Gefahren Künstlicher Intelligenz (KI) zusammen. Dabei riefen die Chefs der US-Startups Anthropic und OpenAI, Dario Amodei und Sam Altman, die Staatengemeinschaft zur Kooperation auf, ⁠um eine drohende Auslöschung der Menschheit zu verhindern. "Kein Staatschef, kein Unternehmen und keine Nation ‌kann das allein bewältigen", betonte Amodei. Ein ⁠ehemaliger Manager des Internetkonzerns Google warnte, KI könnte bei Minderjährigen größere psychische Schäden anrichten als Soziale Medien. Er forderte wie Amodei und Altman eine Drosselung des Entwicklungstempos.

In den vergangenen Monaten hatten sich hochentwickelte KI-Programme - sogenannte KI-Agenten, die Aufgaben ‌weitgehend eigenständig erledigen - wiederholt verselbstständigt. Sie ⁠umgingen Sicherheitsvorkehrungen und drangen in die IT-Systeme ⁠Dritter ein. US-Präsident Donald Trump lehnt eine verschärfte Regulierung der KI-Branche dennoch ab. Die Warnungen vor den Gefahren der Technologie seien ein "Schwindel" und spielten China in die Hände. Die USA und die Volksrepublik liefern sich einen Wettstreit um die Führung bei dieser Zukunftstechnologie.

Das Thema KI wird voraussichtlich beim aktuellen Treffen zwischen Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping eine Rolle spielen. Flankiert wird der Gipfel von einem Staatsbankett am Donnerstag, an dem auch die Chefs von US-Technologiekonzernen wie Apple, ⁠Nvidia und OpenAI teilnehmen sollen.

(Reporter: Renju Jose und Chris Thomas; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter 030 ‌2201 33702.)