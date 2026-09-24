Berlin, 24. ⁠Sep (Reuters) - Die Berliner SPD stellt sich für mögliche Sondierungen über eine Zusammenarbeit mit den Wahlsiegern der Linken neu auf. Spitzenkandidat und Landesvorsitzender Steffen Krach sei gemeinsam mit ‌der Neuköllner Abgeordneten Derya Caglar für eine neue Doppelspitze der Fraktion einstimmig nominiert worden, sagte eine Sprecherin des ⁠Gremiums ⁠am Donnerstag. Gewählt werden sollen sie am Mittwoch. Der langjährige Fraktionschef Raed Saleh hatte nach der Wahlniederlage angekündigt, nicht wieder anzutreten.

Am Freitag will die Linkspartei offiziell über Gespräche mit SPD und Grünen beraten und ‌voraussichtlich für die kommende Woche zu ‌Sondierungen über eine Koalition einladen. Der Landesvorstand der SPD wiederum will am Samstag über das Gesprächsangebot beraten. Es gilt ⁠als sicher, dass man zu Sondierungen bereit ist.

Die Linkspartei ‌hatte die Wahl mit großem ⁠Abstand gewonnen. Sie steht allerdings auch bei den möglichen Koalitionspartnern, den Grünen und der SPD, wegen antisemitischer Strömungen und Kontakten in das arabische Clan-Milieu ‌in der Kritik. Zudem ⁠will die Linke Wohnungskonzerne wie ⁠Vonovia in der Stadt enteignen, was bei den potenziellen Partnern auf erhebliche Skepsis stößt.

Rein rechnerisch wäre auch eine Koalition zwischen CDU, SPD und Grünen möglich. Diese hätte allerdings nur eine knappe Mehrheit, zudem gibt es dagegen sowohl in SPD als auch bei den Grünen großen Widerstand.

(Bericht von: Markus WacketRedigiert von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)