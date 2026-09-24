Bertelsmann baut Bildungsgeschäft in Brasilien aus

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Bertelsmann baut sein Bildungsgeschäft mit einem milliardenschweren Zusammenschluss in Brasilien deutlich aus. Die zum Gütersloher Konzern gehörende Hochschulgruppe Afya soll mit dem brasilianischen Bildungsanbieter YDUQS zusammengehen, wie Bertelsmann mitteilte. Dadurch entstehe ein Bildungsunternehmen mit mehr als 900.000 Studierenden und einem Gesamtumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro.

Bertelsmann soll nach dem vereinbarten Aktientausch 47 Prozent an dem gemeinsamen Unternehmen halten. Afya bringt 69 Prozent und YDUQS 31 Prozent in den Zusammenschluss ein. Die Transaktion muss unter anderem noch von den Wettbewerbsbehörden und den Hauptversammlungen beider Unternehmen genehmigt werden.

Rabe sieht großes Wachstumspotenzial

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe sieht in Brasilien weiter großes Potenzial. "Der brasilianische Bildungsmarkt ist nun mal sehr groß", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Mehr als 80 Prozent der universitären Ausbildung werde dort von privaten Unternehmen erbracht. "Damit ist der brasilianische Bildungsmarkt einer der größten kommerziellen Bildungsmärkte der Welt."

Auch eine spätere Erhöhung des Bertelsmann-Anteils schloss Rabe nicht aus. "Wir werden jedenfalls dauerhaft dabei bleiben und gegebenenfalls unsere 47 Prozent an dem gemeinsamen Unternehmen ausbauen."

Bertelsmann hatte in diesem Jahr bereits den Zusammenschluss von RTL Deutschland und Sky Deutschland sowie von BMG und dem US-Musikunternehmen Concord auf den Weg gebracht. Weitere Geschäfte könnten folgen. Bertelsmann habe noch "ein, zwei weitere interessante Sachen im Köcher", sagte Rabe. "Bei einem bin ich sehr zuversichtlich, bei dem anderen müssen wir sehen."/svv/DP/jha