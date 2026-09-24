Bertelsmann will mit Zusammenschluss in Brasilien sein Bildungsgeschäft stärken

- von ⁠Klaus Lauer

Berlin, 24. Sep (Reuters) - Bertelsmann will sein Bildungsgeschäft in Brasilien durch den Zusammenschluss seiner Hochschulgruppe für medizinische Aus- und Weiterbildung, Afya, mit YDUQS ausbauen. Im Rahmen eines Aktientausches käme das Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen auf 47% an der gemeinsamen Firma, teilte der Konzern aus ‌Gütersloh am Donnerstag mit. "Mit dem geplanten Zusammenschluss von Afya und YDUQS entsteht unter unserer Führung eines der größten brasilianischen Bildungsunternehmen mit einem Gesamtumsatz von 1,6 Milliarden Euro", ⁠sagte Bertelsmann-Chef ⁠Thomas Rabe. Im Reuters-Interview stellte der scheidende Konzernchef weitere Zukäufe noch in diesem Jahr in Aussicht: "Wir haben noch ein, zwei Sachen im Köcher."

RABE STELLT KONZERN VOR ABSCHIED NEU AUF

Der Bertelsmann-Konzern komme durch den Deal künftig auf 23 Milliarden Euro Umsatz und mehr als vier Milliarden Euro operativen Gewinn, erklärte Rabe. Neben dem Mediengeschäft mit der ‌TV-Tochter RTL, dem weltgrößten Verlagshaus Penguin Random House und ‌der Musik-Sparte BMG sowie dem Dienstleistungsgeschäft von Arvato werde die Bildungssparte immer wichtiger. "Wir haben den Konzern auf fünf Säulen gestellt", sagte der 61-Jährige, der den Chefposten Ende 2026 nach 15 ⁠Jahren abgibt.

Rabe ist seit 2012 Bertelsmann-Chef und übergibt den Vorstandsvorsitz im Januar 2027 an ‌Thomas Coesfeld. Der 36-Jährige ist ein Enkel ⁠des 2009 verstorbenen Firmenpatriarchen Reinhard Mohn und damit der erste Chef aus dem Kreis der Bertelsmann-Familie seit 1981.

Dank des Deals in Brasilien sei der Konzern noch breiter aufgestellt und könne so Krisen künftig besser wegstecken, betonte Rabe. "Wir ‌müssen das Vermögen der Familie Mohn und ⁠der Bertelsmann Stiftung breiter streuen und von ⁠einzelnen Märkten stärker unabhängig machen."

BILDUNGSRIESE IN BRASILIEN ENTSTEHT

Durch die Transaktion in Brasilien entsteht ein Unternehmen mit mehr als 900.000 Studierenden, 40.000 allein im Studiengang Medizin, und 440.000 Online-Studierenden. Das vereinbarte Aktien-Umtauschverhältnis beträgt für Afya 69 Prozent und für YDUQS 31 Prozent. Das zusammengeführte Unternehmen soll weiter im Novo Mercado der brasilianischen Börse B3 notiert sein. Die Marktkapitalisierung von Afya liege bei rund 1,1 Milliarden Euro und die von YDUQS bei gut 500 Millionen Euro, sagte Rabe. Der Markt in Brasilien ⁠biete weitere Möglichkeiten für Zukäufe.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Kirsti Knolle Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)