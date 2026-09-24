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Rohstoffe

Betrieb in weltgrößter Kupfermine nach tödlichem Unfall gestoppt

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Laster transportieren Kohle aus einer Mine ab.
Quelle: Adobe.com/pinan
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Santiago, ⁠23. Sep (Reuters) - Nach einem tödlichen Arbeitsunfall ist der Betrieb in der weltweit größten ‌Kupfermine im chilenischen Escondida komplett heruntergefahren worden. "Der gesamte Betrieb ⁠in ⁠der Mine wurde eingestellt", teilte der Minen-Konzern BHP am Mittwoch mit. Ein Zeitrahmen für eine ‌mögliche Wiederaufnahme wurde nicht ‌genannt. BHP erklärte, ein Arbeiter sei bei Wartungsarbeiten ⁠ums Leben gekommen.

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