Betrieb in weltgrößter Kupfermine nach tödlichem Unfall gestoppt

Santiago, 23. Sep (Reuters) - Nach einem tödlichen Arbeitsunfall ist der Betrieb in der weltweit größten Kupfermine im chilenischen Escondida komplett heruntergefahren worden. "Der gesamte Betrieb in der Mine wurde eingestellt", teilte der Minen-Konzern BHP am Mittwoch mit. Ein Zeitrahmen für eine mögliche Wiederaufnahme wurde nicht genannt. BHP erklärte, ein Arbeiter sei bei Wartungsarbeiten ums Leben gekommen.
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