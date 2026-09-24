Bundestag modernisiert den Designschutz

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

BERLIN (dpa-AFX) - Designs von Produkten sollen besser geschützt und das Anfertigen illegaler Kopien konsequenter bestraft werden - unabhängig davon, ob es um die Gestaltung von Möbeln, Fahrzeugen oder virtuellen Figuren geht. Dieses Ziel verfolgt eine Novelle des Designrechts, die der Bundestag am Abend verabschiedet hat.

Neue digitale Formate wie dynamische und animierte Designs werden damit ausdrücklich ins Gesetz aufgenommen. Der Schutz vor Produktpiraterie mittels 3D-Druck wird ausgeweitet. Rechtlich geschützte Designs werden außerdem künftig mit einem D im Kreis gekennzeichnet - ähnlich dem eingekreisten C bei Urheberrechten (Copyright) und dem eingekreisten R für Marken (Registered Trademarks)./ax/DP/nas

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschekheute, 12:30 Uhr · The Market
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen