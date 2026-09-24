Capri-Sun-Eigentümer steigt mit 85 wieder ins Geschäft ein

dpa-AFX · Uhr
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EPPELHEIM (dpa-AFX) - Im Alter von 85 Jahren steigt der Eigentümer des Getränkeherstellers Capri-Sun, Hans-Peter Wild, wieder ins operative Geschäft des Unternehmens ein. Der Schritt folgt auf die Entlassung von Firmenchef Roland Weening, wie das Unternehmen mitteilte. Weening sei vergangene Woche von seinen Aufgaben in der Capri Sun Group Holding AG entbunden worden - zu den Hintergründen machte das Unternehmen keine Angaben.

"Das Unternehmen wird weiterhin erfolgreich von den bestehenden Führungskräften und Mitarbeitenden sowie dem Eigentümer Dr. Hans-Peter Wild geführt", hieß es in einer Mitteilung des Getränkeherstellers. Wild werde dabei weiterhin als Verwaltungsratspräsident tätig sein. Zuvor hatte der "Mannheimer Morgen" darüber berichtet. Wild war 1973 in das Familienunternehmen eingetreten.

Capri-Sun produziert in Eppelheim bei Heidelberg. Das Unternehmen hat allerdings seinen Hauptsitz in Zug in der Schweiz. Capri-Sun sorgte zuletzt vor allem für Schlagzeilen, weil es sich seit 2024 um eine Rückkehr zum Plastikstrohhalm bemüht. Umwelt- und Verbraucherschützer kritisieren dies.

Das Unternehmen will nach eigenen Angaben den Strohhalm aus dem gleichen Material herstellen wie den Trinkbeutel: dem Kunststoff Polypropylen. Capri-Sun wollte dazu mit einer Online-Petition eine Million Unterschriften sammeln, kam aber nur auf weniger als 170.000./jak/DP/men

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