Cembra plant neuen Hauptsitz in Baden

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Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Cembra plant neuen Hauptsitz in Baden

24.09.2026 / 07:00 CET/CEST

Zürich, 24. September 2026 – Cembra plant, ihren Hauptsitz von Zürich Altstetten nach Baden zu verlegen. Der neue Standort bietet eine moderne, zukunftsorientierte Arbeitsumgebung, die optimal auf die Bedürfnisse der Bank und ihre strategische Weiterentwicklung abgestimmt ist. Der Umzug findet voraussichtlich im Herbst 2027 statt.

Als neuer Hauptsitz von Cembra ist der Gebäudekomplex Konnex im ehemaligen Industriequartier Baden-Nord vorgesehen. Der Standort vereint eine moderne Infrastruktur, zeitgemässe Gebäudetechnologie und einen energieeffizienten Betrieb. Das Flächen- und Nutzungskonzept ist auf heutige Arbeitsformen ausgerichtet und unterstützt Zusammenarbeit, Flexibilität und den persönlichen Austausch. Dank seiner zentralen Lage und der hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Verkehr bietet Konnex attraktive Rahmenbedingungen für Mitarbeitende und Geschäftspartner.

Holger Laubenthal, CEO Cembra: «Wir wollen sicherstellen, dass unsere Arbeitsumgebung langfristig zu unserer Unternehmenskultur, unseren Zielen und den Bedürfnissen unserer Mitarbeitenden passt. Mit dem neuen Hauptsitz in Baden schaffen wir dafür optimale Voraussetzungen. Unsere Kundinnen und Kunden werden wir weiterhin über unsere fünf Hubs sowie unser Partnernetzwerk in der ganzen Schweiz bedienen.»

Kontakt 
Medien:Nicole Bänninger, Head Corporate Communications
+41 44 439 85 12, media@cembra.ch
  
Investor Relations:Cyrill Fischer, Head Investor Relations
+41 44 439 84 23, investor.relations@cembra.ch

Über Cembra
Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von innovativen Finanzierungs- und Zahlungslösungen. Die Produktepalette umfasst Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen und Sparprodukte. Cembra betreut über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 800 Mitarbeitende aus etwa 40 Ländern. Cembra hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist in der ganzen Schweiz über verschiedene Standorte und Online-Vertriebskanäle sowie über Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig. Cembra ist seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Unternehmen wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist von führenden ESG-Ratingagenturen für ihre starke Leistung im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt.

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Cembra Money Bank AG
20 Bändliweg
8048 Zürich
Schweiz
Telefon:044 439 8111
Internet:https://www.cembra.ch
ISIN:CH0225173167
Valorennummer:A1W65V
Börsen:SIX Swiss Exchange
LEI Code:549300ZDHOETLAIVTE82
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