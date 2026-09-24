Frankfurt, ⁠24. Sep (Reuters) - Die Commerzbank könnte im Zuge eines möglichen Zusammenschlusses mit der italienischen UniCredit deren Münchener Tochtergesellschaft HVB übernehmen. Dies ‌sei eine von mehreren Optionen, die auf dem Tisch lägen, sagte Commerzbank-Chefin Bettina ⁠Orlopp ⁠am Donnerstag auf einer Finanzkonferenz. Ein solcher Schritt könnte über einen Aktientausch abgewickelt werden, um den Anteil von UniCredit an der Commerzbank zu erhöhen. ‌Als weitere Möglichkeiten nannte ‌Orlopp eine einfache Fusion der beiden Institute oder ein neues Angebot der UniCredit ⁠an die verbleibenden Commerzbank-Aktionäre – voraussichtlich mit einer ‌Prämie –, um die ⁠Beteiligung auf über 90 Prozent aufzustocken.

UniCredit bemüht sich seit mehr als zwei Jahren um die Commerzbank und hat ‌sich trotz ⁠des Widerstands aus Deutschland ⁠einen Anteil von fast 50 Prozent an dem Frankfurter Institut gesichert. Inzwischen führen die beiden Großbanken Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss.

(Bericht von Tom Sims, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)