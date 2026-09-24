DAX® - Diese Leitplanken müssen Sie kennen!

Der DAX® hatte gestern mit Gewinnmitnahmen zu kämpfen. Aus charttechnischer Sicht bewegen sich die deutschen Standardwerte weiter zwischen entscheidenden Leitplanken. Als solche definieren wir auf der Unterseite die Bastion aus der Haltezone bei 25.500/25.400 Punkten. Hier hat das Aktienbarometer im Jahresverlauf immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Den „Deckel“ auf der Oberseite stellt dagegen die Kombination aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.792 Punkten) und dem Hoch vom 17. September bei 25.800 Punkten dar. Bei einem Sprung über diese Hürden wäre eine kleine Bodenbildung mit einem rechnerischen Anschlusspotenzial von 600 Punkten komplettiert. Deshalb lautet das Motto: „make or break“, wobei die nächste Richtungsentscheidung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte. Die Ausbrüche bei den amerikanischen Standardwerten sorgen tendenziell für Unterstützung. Apropos USA: Das Gleiche gilt für die dortige Börsenstimmung. Die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert weiterhin ein deutliches Übergewicht der Bären (48,1 %) im Vergleich zu den Bullen (32,7 %). Gleichzeitig ist das neutrale Lager unter den US-Privatanlegern (19,2 %) recht leergefegt.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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