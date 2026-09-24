Dax dürfte niedriger starten - Treffen von Trump und Xi im Fokus

Frankfurt, 24. ⁠Sep (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge niedriger in den Handel starten. Wieder steigende Ölpreise und Anleiherenditen zogen den Leitindex am Mittwoch nach unten: Er verlor ‌0,7 Prozent auf 25.410 Punkte. Auch an der Wall Street ging es bergab. In Asien tendierten die Börsen uneinheitlich. ⁠Während der ⁠Nikkei-Index in Japan vom KI-Boom profitierte, hielten sich die Anleger in China wegen des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping eher zurück.

Bei Xis erster Reise in die USA seit fast drei Jahren stehen ‌die Spannungen zwischen den Supermächten in den ‌Bereichen Handel und Technologie im Vordergrund. Für den Abend ist ein Staatsbankett geplant, an dem auch die Chefs von US-Konzernen wie ⁠etwa Apple, Nvidia, OpenAI oder JPMorgan teilnehmen sollen. Investoren warten ‌auch auf diplomatische Fortschritte zur Beendigung ⁠des Krieges im Iran.

Hierzulande steht der Ifo-Geschäftsklimaindex im Mittelpunkt. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass sich das Barometer im September das fünfte Mal in Folge verbessern ‌wird.

• Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute legen ⁠ihre Herbstprognose vor. Wie Reuters ⁠vorab von Insidern erfuhr, heben sie ihre Wachstumsvorhersage für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr auf 1,3 Prozent und auf 1,1 Prozent für 2027 an.

• Die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird ihren Leitzins Experten zufolge voraussichtlich bei null Prozent belassen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.410,63

EuroStoxx50 6.299,82

EuroStoxx50-Future 6.325,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 51.511,59 -0,7%

Nasdaq

S&P 500 7.706,03 -0,8%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 65.860,04 +1,3%

Shanghai 3.900,00 -0,9%

Hang Seng 24.704,14 -0,5%

(Bericht von Daniela Pegna, Anika ⁠Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)