Dax dürfte weiter korrigieren - Anleihezinsen trüben Stimmung

Bei insgesamt schwächeren Vorgaben dürfte der Dax am Donnerstag seine Verluste vom Vortag noch etwas ausweiten. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator deutete rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,5 Prozent auf 25.296 Punkte an. Damit zeichnet sich ein neuerlicher Test der 100-Tage-Linie ab.

In der Vorwoche war der Dax bereits zeitweise unter dieses längerfristige Trendbarometer gerutscht, hatte sich dann aber gefangen. Die Entwicklung am Ölmarkt, momentan maßgeblich für die Inflations- und Zinserwartungen, verunsichert die Anleger weiter. Die Renditen am Anleihemarkt steigen wieder deutlich, vor allem in den USA. Dort erreichte die Umlaufrendite der zehnjährigen Bonds am Mittwoch den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten.

Aktien USA: Kurse drehen ins Minus

Die US-Aktienmärkte sind zur Wochenmitte ins Minus gerutscht. Steigende Ölpreise und unerwartet starke US-Konjunkturdaten sorgten für wieder zunehmende Inflationssorgen und verstärkten Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Steigende Anleiherenditen belasteten. Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch 0,68 Prozent tiefer. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,85 Prozent abwärts, nachdem er tags zuvor seine Erholungsrally mit einem Rekordhoch gekrönt hatte.

Aktien Asien: Japan stark, Schwäche in China

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Nach der feiertagsbedingt längeren Handelspause in Japan legte der Nikkei 225 dort zuletzt um 1,2 Prozent zu. In China schwächelten die Märkte hingegen.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gab zuletzt um 1,4 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,5 Prozent ein. Zu Beginn des Staatsbesuchs von Chinas Präsident Xi Jinping in den USA hat die US-Regierung unterdessen eine Zollpause verlängert. Die bis November ausgesetzten zusätzlichen Zölle auf Importe chinesischer Waren werden laut Finanzminister Scott Bessent um zwei Monate aufgeschoben. Wäre die Einigung ausgelaufen, hätte China auch seine Exportkontrollen auf seltene Erden ausgeweitet. Von chinesischer Seite lag zunächst keine Bestätigung vor.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 65.812 +1,22 Prozent Hang Seng 24.718 -0,47 Prozent CSI 300 4.452 -1,44 Prozent Kospi 7.080 +0,90 Prozent

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 120,07 +0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,55 +0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,12 +0,01 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

Ölmärkte gestern im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 102,30 Dollar -0,78 Dollar WTI 91,44 Dollar -0,72 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 96 (94) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- CITIGROUP HEBT MTU AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 445 (334) EUR

- HSBC SENKT BMW AUF 'HOLD' - ZIEL 69 EUR

- JPMORGAN HEBT PAYCHEX AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 115 USD

- JPMORGAN SENKT ALKAMI AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 14 (24) USD

- RBC HEBT ZIEL FÜR CHEVRON AUF 230 (220) USD - 'OUTPERFORM'

- BARCLAYS STARTET ALLWYN AG MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 14 EUR

- BARCLAYS STARTET BALLY'S INTRALOT MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 1,40 EUR

- JPMORGAN NIMMT AKZO NOBEL MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 72 EUR

- JPMORGAN SETZT UMICORE UND SYENSQO AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- RBC HEBT ZIEL FÜR GALP ENERGIA AUF 25 (22) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR NESTE AUF 39 (36) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR OMV AG AUF 65 (60) EUR - 'UNDERPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)