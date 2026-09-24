Dax gibt zur Handelseröffnung nach - Zinssorgen belasten

Frankfurt, 24. ⁠Sep (Reuters) - Die Erwartung weiterer Zinserhöhungen hat den Dax am Donnerstag belastet. Der deutsche Leitindex verlor zum Handelsstart 0,6 Prozent auf 25.263 Zähler. "Auf dem schmalen Grat zwischen Inflationssorgen, geldpolitischem Gegenwind und dem ungewissen Ausgang des Trump-Xi-Gipfels suchen ‌Anleger ihr Gleichgewicht", sagte Timo Emden von Captrader.

Bei der ersten Reise des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in die USA seit fast drei Jahren ⁠stehen die ⁠Spannungen zwischen den Supermächten in den Bereichen Handel und Technologie im Vordergrund. Für den Abend ist ein Staatsbankett geplant, an dem auch die Chefs von US-Konzernen wie etwa Apple, Nvidia, OpenAI oder JPMorgan teilnehmen sollen.

Ihren Blick richteten Investoren auch auf die Entwicklungen am Ölmarkt. Die ‌seit Monaten durch den Iran-Krieg anziehenden Ölpreise befeuern ‌die Inflationssorgen und damit die Spekulationen auf steigende Zinsen. US-Notenbankdirektor Michael Barr geht davon aus, dass die Fed nach der jüngsten Zinserhöhung wahrscheinlich mehrfach nachlegen ⁠muss. Auch bei der Europäischen Zentralbank rechnen Anleger damit, dass die Währungshüter ‌weiter an der Zinsschraube drehen werden. ⁠Die Preise für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI legten am Donnerstag um jeweils ein halbes Prozent auf 103,76 beziehungsweise 92,64 Dollar je Fass zu.

Auf der Konjunkturseite rückt der Ifo-Index ‌in den Fokus. Die Stimmung in ⁠den Chefetagen dürfte sich weiter aufhellen ⁠und damit Aufschwungsignale verstärken. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass sich das Ifo-Geschäftsklima im September das fünfte Mal in Folge verbessern wird.

Zu den größten Verlierern im Dax zählten die Aktien von BMW mit einen Abschlag von 2,7 Prozent. Die Analysten der HSBC haben die Titel auf "Hold" von "Buy" heruntergenommen. Bei den Papieren von MTU Aero Engines sorgte eine Kaufempfehlung der Citigroup für ein Plus von 1,4 Prozent.

(Bericht ⁠von: Daniela Pegna, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)