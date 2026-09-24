Dax sinkt leicht ab - MTU nach Empfehlung gefragt

Der Dax hat am Donnerstag die Verluste des Vortages ausgeweitet, allerdings nur ein bisschen. Eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn notierte der Leitindex des deutschen Aktienmarkts 0,15 Prozent tiefer bei 25.372 Punkten. Erneut waren es die Ölpreise und die steigenden Zinsen am Bondmarkt, welche die Anleger in Frankfurt defensiv agieren ließen. Der MDax der mittelgroßen Werte wiederum fiel mit minus 0,56 Prozent auf 31.041 Punkte etwas deutlicher.

Die Entwicklung am Ölmarkt, momentan maßgeblich für die Inflations- und Zinserwartungen, verunsichert die Anleger weiter. Gleichzeitig steigen die Zinsen am Anleihemarkt deutlich. Am Mittwoch hatten die zuletzt etwas moderateren Ölpreise wieder deutlich angezogen, nachdem in der Straße von Hormus erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten war. Der Iran knüpfte eine mögliche Öffnung derweil in Gesprächen mit den USA an Bedingungen. Am Morgen kostete ein Fass der Nordseesorte Brent weiter klar mehr als 100 Dollar.

Zudem konnten die Rekorde im Nasdaq 100 vom Dienstag am Vorabend nicht bestätigt werden. Der US-Auswahlindex der Technologiebörse legte am alten Höchststand vom Juni wieder den Rückwärtsgang ein. Im Fokus steht das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping.

Die bis November ausgesetzten zusätzlichen Zölle auf Importe chinesischer Waren werden unterdessen laut US-Finanzminister Scott Bessent um weitere zwei Monate aufgeschoben. Das sagte Bessent dem Sender Fox News zu Beginn eines dreitägigen Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Washington.

Citigroup ändert Meinung zu MTU - Aktie steigt

Unter den Einzelwerten rückte die bulgarische Shelly Group in den Fokus. Der Technologiekonzern Schneider Electric steht vor der Übernahme des Hersteller von intelligenten Elektro-Geräten (smart devices). Die Franzosen unterbreiteten ein freiwilliges öffentliches Übernahmemangebot über 70 Euro je Aktie. Im frühen Handel stiegen die Aktien um 4,7 Prozent auf 67,40 Euro.

Die Papiere von MTU stiegen um rund 1,4 Prozent. Die US-Bank Citigroup hatte ihre Verkaufsempfehlung für die Anteilsscheine aufgegeben und rät nun zum Kauf. Der deutliche Bewertungsabschlag gegenüber dem Wettbewerber Safran habe den schlechteren Barmittelumschlag des Triebwerkherstellers bisher angemessen wiedergegeben, schrieb der neu zuständige Analyst Conor Dwyer. Der Barmittelumschlag ist ein Maß dafür, wie lange das Kapital im operativen Geschäft gebunden ist. Der Experte erwartet nun eine Veränderung der Gemengelage mit deutlicher Besserung beim Cashflow bis 2030.

Die Aktien von Verbio wiederum fielen um 5,9 Prozent, nachdem der Biokraftstoffhersteller detaillierte Jahreszahlen und einen Unternehmensausblick veröffentlicht hatte. Noch am Vortag waren die Aktien um fast fünf Prozent gestiegen und hatten sich damit wieder der 100-Tage-Durchschnittslinie als Maßstab für den längerfristigen Trend genähert. Diese erweist sich bereits seit Ende Juli als hartnäckiger Widerstand.

Verbio will nach dem starken vergangenen Geschäftsjahr noch eins draufsatteln. Demnach peilt Vorstandschef Claus Sauter für das bis Ende Juni 2027 laufende Geschäftsjahr eine weitere deutliche Reduzierung der Nettoverschuldung an. Zugleich will der Manager das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf eine Bandbreite von 210 bis 250 Millionen Euro weiter steigern. Der Mittelwert dieser Spanne liegt allerdings unter der Markterwartung von 241 Millionen Euro.

(mit Material von dpa-AFX)

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