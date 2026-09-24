Deutsche Anleihen legen nach Kursrutsch am Vortag etwas zu

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag nach dem Rutsch am Vortag leicht gestiegen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,13 Prozent auf 120,12 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,55 Prozent.

Die Entwicklung am Ölmarkt verunsichert die Anleger weiter. Denn sie ist momentan maßgeblich für die Inflations- und Zinserwartungen. Am Vortag waren die Renditen an den Anleihemärkten kräftig gestiegen. Denn die zuletzt etwas moderateren Ölpreise hatten wieder deutlich angezogen, nachdem in der Straße von Hormus erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten war. Der Iran knüpfte eine mögliche Öffnung derweil in Gesprächen mit den USA an Bedingungen. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete am Morgen mehr als 103 Dollar.

Für Impulse könnte auch das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland sorgen. Die Vorgaben sind aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) leicht positiv. Zu hoch sollten die Erwartungen aus ihrer Sicht aber nicht gesteckt werden. Es werde sich noch zeigen, wie widerstandsfähig die deutschen Unternehmen gegenüber den (geo-)politischen Herausforderungen seien, mahnten die Experten./jha/stk

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