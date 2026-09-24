dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Bei insgesamt schwächeren Vorgaben dürfte der Dax am Donnerstag seine Verluste vom Vortag noch etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 25.330 Punkte. Damit zeichnet sich ein neuerlicher Test der 100-Tage-Linie ab. In der Vorwoche war der Dax bereits zeitweise unter dieses längerfristige Trendbarometer gerutscht, hatte sich dann aber gefangen. Die Entwicklung am Ölmarkt, momentan maßgeblich für die Inflations- und Zinserwartungen, verunsichert die Anleger weiter. Die Renditen am Anleihemarkt steigen wieder deutlich.

USA: - SCHWACH - Die US-Aktienmärkte sind zur Wochenmitte ins Minus gerutscht. Steigende Ölpreise und unerwartet starke US-Konjunkturdaten sorgten für wieder zunehmende Inflationssorgen und verstärkten Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Steigende Anleiherenditen belasteten. Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch 0,68 Prozent tiefer. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,85 Prozent abwärts, nachdem er tags zuvor seine Erholungsrally mit einem Rekordhoch gekrönt hatte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Nach der feiertagsbedingt längeren Handelspause in Japan legte der Nikkei 225 dort zuletzt um 1,2 Prozent zu. In China schwächelten die Märkte hingegen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gab zuletzt um 1,3 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,5 Prozent ein. Zu Beginn des Staatsbesuchs von Chinas Präsident Xi Jinping in den USA hat die US-Regierung unterdessen eine Zollpause verlängert. Die bis November ausgesetzten zusätzlichen Zölle auf Importe chinesischer Waren werden laut Finanzminister Scott Bessent um zwei Monate aufgeschoben. Wäre die Einigung ausgelaufen, hätte China auch seine Exportkontrollen auf seltene Erden ausgeweitet. Von chinesischer Seite lag zunächst keine Bestätigung vor.

DAX              		25.410,63		-0,66%		
XDAX            		25.356,20		-1,32%		
EuroSTOXX 50		  6.299,82		-0,39%		
Stoxx50        		  5.352,67		-0,16%		
														
DJIA             		51.511,59		-0,68%		
S&P 500        		  7.706,03		-0,76%		
NASDAQ 100  		30.470,29		-0,85%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                120,07                0,09%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1385		 0,03%	
USD/Yen             	157,90		-0,27%		
Euro/Yen       		179,77		-0,23%

BITCOIN:

Bitcoin		        84.338		-0,06%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                      102,30                 -0,78 USD
WTI                          91,44                 -0,72 USD

/jha/

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