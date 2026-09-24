

EQS-Media / 24.09.2026 / 09:00 CET/CEST



First Closing: DTCP Defence Fund sichert sich Kapitalzusagen von 455 Millionen Euro

Deutsche Telekom, Porsche SE, EIFO, Danica und SmartCap investieren in den Defence Fund von DTCP. Für den neuen Fonds hat DTCP ein spezialisiertes Investmentteam zusammengestellt.

Hamburg, 24. September 2026 – DTCP verkündet das “First Closing” des DTCP Defence Fund I (der „Fonds“) mit Kapitalzusagen in Höhe von 455 Millionen Euro. Der Fonds vereint eine starke Gruppe institutioneller und strategischer Investoren aus Europa, darunter Deutsche Telekom, Porsche SE, EIFO, Danica und SmartCap.

Parallel zum Aufbau des Fonds hat DTCP ein spezialisiertes Investmentteam unter der Leitung der Partner Ole Aguirre und Georgia Watson aufgestellt, das langjährige Erfahrung im Technologie- und Verteidigungssektor vereint. Mit Six Robotics und der Kraken Technology Group hat das Team bereits die ersten Investments für DTCP Defence abgeschlossen. Ein weiteres Investment steht kurz vor dem Abschluss.

DTCP Defence verfolgt eine europäisch geführte und an den Zielen der NATO ausgerichtete Investmentstrategie. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen ab der Series-B-Phase, deren Lösungen Europas Verteidigungsfähigkeit, Sicherheit und Resilienz stärken. Im Mittelpunkt stehen künstliche Intelligenz, autonome Systeme, Cyberabwehr, sichere Kommunikation und Raumfahrttechnologien. Der geografische Schwerpunkt liegt auf Europa. Darüber hinaus investiert der Fonds gezielt in Unternehmen aus anderen NATO-Mitgliedstaaten und eng verbündeten Ländern, sofern deren Technologien für die europäische Verteidigung, die Interoperabilität oder kritische Lieferketten von strategischer Bedeutung sind.

Ole Aguirre und Georgia Watson leiten das spezialisierte Investmentteam von DTCP Defence

Als verantwortliche Partner leiten Ole Aguirre und Georgia Watson die Investmentstrategie von DTCP Defence. Dabei verbinden sie ihre umfassende Erfahrung im Technologie- und Verteidigungssektor mit der langjährigen Expertise von DTCP in den Bereichen Technologie, Software und Infrastruktur.

Ole Aguirre verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im militärischen Umfeld sowie im kommerziellen Verteidigungs- und Sicherheitssektor. Zuvor war er in leitenden Positionen bei Teledyne FLIR tätig und gründete Prox Dynamics. Anschließend war er Managing Director bei Bertel O. Steen Defence & Security.

Georgia Watson verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Growth und Venture Capital. Vor ihrem Wechsel zu DTCP war sie Partnerin bei Lakestar und zuvor sieben Jahre in den Bereichen Strategic Investments und Growth Equity bei Goldman Sachs in New York und London tätig.

DTCP Defence hat bereits in Six Robotics und die Kraken Technology Group investiert

Der DTCP Defence Fund hat seine ersten beiden Investments getätigt:

Six Robotics, ein norwegisches Defence-Tech-Unternehmen, das Software für die autonome Steuerung und Koordination unbemannter Systeme entwickelt.

Kraken Technology Group, ein britisches Defence-Tech-Unternehmen, das fortschrittliche unbemannte maritime Plattformen und Nutzlastsysteme entwickelt und produziert.

Mit den beiden Investments knüpft DTCP an seine langjährige Erfahrung mit strategisch relevanten Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien an. Bereits heute gehören mit Quantum Systems und STARK Defence zwei führende Defence-Tech-Unternehmen zum bestehenden DTCP-Portfolio.

Thomas Preuß, Managing Partner bei DTCP und Chief Investment Officer von DTCP Growth:

„Europa muss seine strategischen Fähigkeiten schneller ausbauen. Dafür braucht es nicht nur mehr europäisches Kapital, sondern auch erfahrene Investoren, die Unternehmen mit strategisch relevanten Verteidigungstechnologien frühzeitig erkennen, gezielt unterstützen und erfolgreich skalieren können. Genau hier setzt der Fonds an.“

Tim Höttges, CEO of Deutsche Telekom:

„Europa muss mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen. Als ein Unternehmen, dessen kritische Infrastruktur täglich von Millionen Menschen und Unternehmen genutzt wird, trägt die Deutsche Telekom eine besondere Verantwortung. Wir unterstützen den DTCP Defence Fund, um die Skalierung von Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien voranzutreiben, die unsere Infrastruktur schützen und Europas Verteidigungsfähigkeit stärken. Ich freue mich sehr, dass sich Porsche SE, EIFO, Danica und SmartCap daran anschließen. Ihre Investitionen senden ein starkes Signal: Europas Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe. Um ihr gerecht zu werden, braucht es sowohl Kapital als auch entschlossenes Handeln. Zusammen schaffen wir eine starke europäische Initiative zum Schutz unserer gemeinsamen Werte und Interessen.“

Hans Dieter Pötsch, Vorstandsvorsitzender der Porsche Automobil Holding SE:

„Europas Widerstandsfähigkeit und Sicherheit werden durch die Entscheidungen geprägt, die wir heute treffen. Daher sind wir stolz darauf, uns dem DTCP Defence Fund gemeinsam mit einer starken Gruppe von Partnern als Ankerinvestor anzuschließen. Wir teilen die Auffassung, dass ein widerstandsfähiges Europa ein innovatives und global wettbewerbsfähiges Verteidigungsökosystem braucht. Mit diesem Investment unterstützen wir die nächste Generation von Technologien und Unternehmen, die zur strategischen Autonomie und Sicherheit Europas beitragen. Wir sind überzeugt, dass das Zusammenspiel von Kapital,Unternehmertum und tiefgreifender Industrieexpertise dazu beitragen kann, die Fähigkeiten aufzubauen, die Europa in den kommenden Jahrzehnten benötigt.“

DTCP eröffnet neues Büro in Kopenhagen, um seine Präsenz in den nordischen Ländern zu stärken

Europa tritt in eine Phase langfristiger Investitionen in Verteidigung und Sicherheit ein. Auf dem NATO-Gipfel im Juni 2025 in Den Haag verpflichteten sich die NATO-Staaten, bis 2035 jährlich 5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für verteidigungs- und sicherheitsbezogene Ausgaben aufzuwenden, davon mindestens 3,5 Prozent für militärische Kernanforderungen.

Vor diesem Hintergrund und im Zuge des weiteren Ausbaus seiner Plattform wird DTCP im kommenden Jahr ein neues Büro in Kopenhagen eröffnen. Von dort aus wird das Team seine Verbindungen zum dänischen und nordischen Verteidigungs- und Technologieökosystem vertiefen sowie Unternehmen aus der Region identifizieren, unterstützen und skalieren.

„EIFO und Danica sind wichtige Partner vor Ort. Mit der Eröffnung unseres Kopenhagener Büros im Jahr 2027 unterstreichen wir unsere langfristigen Bestrebungen in der Region. Gemeinsam tragen wir dazu bei, eine stärkere europäische Wertschöpfungskette aufzubauen und schlagen eine Brücke zwischen dem dänischen und deutschen Ökosystem für Verteidigungstechnologie,“ sagt Thomas Preuß.

Peder Lundquist, CEO von EIFO:

„Es besteht ein erheblicher Bedarf an Risikokapital für europäische Verteidigungstechnologien, wenn wir mehr Unternehmen auf dem Kontinent halten wollen. Dies ist unser bislang größtes Investment im Verteidigungssektor und wird dazu beitragen, einen starken Fonds aufzubauen, der genau dort investiert, wo der Kapitalbedarf am größten ist. Besonders freue ich mich darüber, dass DTCP seinen nordischen Hauptsitz in Dänemark errichtet und künftig eng mit dänischen Unternehmen zusammenarbeiten wird.“

Mads Kaagaard, CEO von Danica:

„Verteidigungstechnologie ist ein Markt mit starkem strukturellem Wachstum, das durch die Wiederaufrüstung Europas und der NATO-Staaten angetrieben wird und attraktive Renditechancen für unsere Kunden eröffnet. Gleichzeitig unterstützt das Investment wichtige gesellschaftliche Ziele: mehr Sicherheit, Wachstum und Resilienz in Dänemark und ganz Europa. Der Fonds vereint fundierte Expertise in Technologie, Verteidigung und Wachstumsinvestitionen und verfügt damit über eine starke Plattform, um Investmentpotenziale zum Nutzen unserer Kunden und der Gesellschaft zu erschließen.“

Über DTCP

DTCP ist eine globale Investment-Management-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 5 Milliarden Euro (Stand: September 2026). Als spezialisierter Brancheninvestor investiert DTCP in Enterprise-Software-Unternehmen in der Wachstumsphase, digitale Infrastrukturunternehmen im Mid-Market-Segment sowie in sicherheits- und verteidigungsrelevante Technologien. DTCP beschäftigt mehr als 60 Mitarbeitende an den Standorten Hamburg, Frankfurt, Berlin, London, Luxemburg, San Francisco, Tel Aviv und Valencia. Kopenhagen wird das europäische Standortnetzwerk zukünftig ergänzen. DTCP Defence investiert in strategisch relevante Technologien, die Europas Sicherheit, Souveränität und Resilienz stärken. Der Fokus liegt auf künstlicher Intelligenz, autonomen Systemen, Cyberabwehr, sichere Kommunikation und Raumfahrttechnologien.



Pressekontakt:

Ina Necker

ina.necker.ext@dtcp.capital

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Emittent/Herausgeber: DTCP

Schlagwort(e): Finanzen

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