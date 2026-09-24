EQS-Adhoc: Einstellung des Fortbetriebs und Schließung des Unternehmens

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

EQS-Ad-hoc: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Einstellung des Fortbetriebs und Schließung des Unternehmens

24.09.2026 / 10:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Korneuburg, Österreich, 24. September 2026

-

Marinomed Biotech AG: Einstellung des Fortbetriebs und Schließung des Unternehmens

Marinomed Biotech AG gibt bekannt, dass die Verwalterin, Frau Dr. Ulla Reisch, im Rahmen der gerichtlichen Tagsatzung am 24. September 2026 den Antrag auf Schließung des Unternehmens gestellt hat. Das Unternehmen der Marinomed Biotech AG wurde daraufhin durch das Insolvenzgericht geschlossen. Der Fortbetrieb des Unternehmens konnte nicht sichergestellt werden, weil der laufende Betrieb nicht die notwendigen positiven Ergebnisse gebracht hat, ein geplanter Verkauf von Lizenzrechten nicht zeitgerecht abgeschlossen werden konnte und die Gespräche mit möglichen Investoren bisher erfolglos waren. Die Insolvenzverwalterin wird nunmehr einen Verkauf der Vermögenswerte der Gesellschaft einleiten. Die Gesellschaft wird über die weiteren rechtlichen und operativen Schritte informieren, sobald hierzu belastbare Informationen vorliegen.

+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++

Ende der Insiderinformation

24.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Österreich
Telefon:+43 2262 90300
E-Mail:office@marinomed.com
Internet:www.marinomed.com
ISIN:ATMARINOMED6
WKN:A2N9MM
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code:529900GN3B1EN80XF405
EQS News ID:2404696
Ende der MitteilungEQS News-Service

2404696 24.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Marinomed Biotech

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen20. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen