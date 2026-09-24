EQS-Adhoc: Einstellung des Fortbetriebs und Schließung des Unternehmens

EQS-Ad-hoc: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Einstellung des Fortbetriebs und Schließung des Unternehmens



24.09.2026 / 10:37 CET/CEST

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Korneuburg, Österreich, 24. September 2026

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Marinomed Biotech AG: Einstellung des Fortbetriebs und Schließung des Unternehmens

Marinomed Biotech AG gibt bekannt, dass die Verwalterin, Frau Dr. Ulla Reisch, im Rahmen der gerichtlichen Tagsatzung am 24. September 2026 den Antrag auf Schließung des Unternehmens gestellt hat. Das Unternehmen der Marinomed Biotech AG wurde daraufhin durch das Insolvenzgericht geschlossen. Der Fortbetrieb des Unternehmens konnte nicht sichergestellt werden, weil der laufende Betrieb nicht die notwendigen positiven Ergebnisse gebracht hat, ein geplanter Verkauf von Lizenzrechten nicht zeitgerecht abgeschlossen werden konnte und die Gespräche mit möglichen Investoren bisher erfolglos waren. Die Insolvenzverwalterin wird nunmehr einen Verkauf der Vermögenswerte der Gesellschaft einleiten. Die Gesellschaft wird über die weiteren rechtlichen und operativen Schritte informieren, sobald hierzu belastbare Informationen vorliegen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Marinomed Biotech AG Hovengasse 25 2100 Korneuburg Österreich Telefon: +43 2262 90300 E-Mail: office@marinomed.com Internet: www.marinomed.com ISIN: ATMARINOMED6 WKN: A2N9MM Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf LEI Code: 529900GN3B1EN80XF405 EQS News ID: 2404696

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