EQS-Adhoc: HelloFresh SE erwartet Umsatz für das dritte Quartal 2026 unter der Markterwartung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

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HelloFresh SE erwartet Umsatz für das dritte Quartal 2026 unter der Markterwartung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an



24.09.2026 / 20:29 CET/CEST

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HelloFresh SE erwartet Umsatz für das dritte Quartal 2026 unter der Markterwartung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

ISIN: DE000A161408

WKN: A16140

Börsenkürzel: HFG

LEI: 391200ZAF4V6XD2M9G57

Börse: Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime Standard)

Berlin, 24. September 2026 – Die Back-to-School-Periode, die eine wichtige Saison für die Neukundengewinnung und daher von besonderer Bedeutung für die Geschäftsergebnisse der HelloFresh SE (die „Gesellschaft“) ist, ist nun weitgehend abgeschlossen. Auf Grundlage der für diesen Zeitraum verfügbaren Daten hat der Vorstand der Gesellschaft heute seine vorläufige Bewertung der Ergebnisse dieses Zeitraums und ihrer Auswirkungen auf das dritte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2026 abgeschlossen. Diese Bewertung hat ergeben, dass in der Back-to-School-Periode nicht das Volumen an Neukunden gewonnen werden konnte, das erforderlich gewesen wäre, um die zuletzt veröffentlichte Prognose und die aktuelle Markterwartung für das Geschäftsjahr 2026 und für das dritte Quartal 2026 zu erreichen. Die schwächere Neukundengewinnung ist überwiegend auf den Umfang der Reduzierung der Marketingausgaben im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückzuführen, die im Vergleich zum ersten Halbjahr 2026 stärker ausgeprägt ist.

Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das dritte Quartal 2026 einen währungsbereinigten Rückgang des konsolidierten Umsatzes der Gesellschaft zwischen 11 % und 12 % gegenüber dem Vorjahr (Q3 2025: ein währungsbereinigter Rückgang um 9,3 % gegenüber dem Vorjahr). Damit bleibt der Umsatz hinter der jüngsten Markterwartung zurück, die die Gesellschaft mit einem währungsbereinigten Rückgang um 6,8 % gegenüber dem Vorjahr ermittelt hat (arithmetisches Mittel der zuletzt veröffentlichten Analystenschätzungen, Stand: 24. September 2026).

Das bereinigte EBITDA („AEBITDA“) für das dritte Quartal 2026 wird zwischen ca. EUR 45 Mio. und ca. EUR 55 Mio. auf währungsbereinigter Basis erwartet (Q3 2025: EUR 40 Mio. auf Basis der Berichtswährung, Analystenkonsensus: EUR 57,2 Mio. auf währungsbereinigter Basis (arithmetisches Mittel der zuletzt veröffentlichten Analystenschätzungen, Stand: 24. September 2026)).

Der Vorstand hat daher heute beschlossen, die Prognose der Gesellschaft für das gesamte Geschäftsjahr 2026 wie folgt anzupassen:

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2026 nunmehr einen währungsbereinigten Rückgang des Umsatzes der HelloFresh-Gruppe um 9 % bis 11 % (Analystenkonsens: Rückgang um 6,9 % (arithmetisches Mittel der zuletzt veröffentlichten Analystenschätzungen auf währungsbereinigter Basis, Stand: 24. September 2026 wobei sich die höchste Analystenschätzung auf einen Rückgang von 5,9 % und die Niedrigste auf 9,0 % beläuft)); bisherige Prognose der Gesellschaft: währungsbereinigter Rückgang am unteren Ende der Spanne von 3 % bis 6 %). Dementsprechend passt die Gesellschaft ihre Prognose für das währungsbereinigte AEBITDA der HelloFresh-Gruppe für das Geschäftsjahr 2026 auf nunmehr EUR 350 Mio. bis EUR 370 Mio. auf währungsbereinigter Basis an (Analystenkonsens: EUR 375,6 Mio. auf währungsbereinigter Basis (arithmetisches Mittel der zuletzt veröffentlichten Analystenschätzungen zum AEBITDA der HelloFresh-Gruppe, Stand: 24. September 2026)); bisherige Prognose der Gesellschaft: EUR 375 Mio. bis EUR 425 Mio. auf währungsbereinigter Basis).

Die Gesellschaft wird ihre Finanzzahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2026 wie geplant am 5. November 2026 veröffentlichen. Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2026 können von den in dieser Mitteilung dargestellten Zahlen und Spannen abweichen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Zahlen sind ungeprüft und beruhen auf vorläufigen Erkenntnissen.

Hinsichtlich der Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen währungsbereinigter Umsatz und währungsbereinigtes AEBITDA verweist die Gesellschaft auf die entsprechenden Definitionen in ihrem Geschäftsbericht 2025 auf Seite 22, der auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht ist.

Mitteilende Person beim Emittenten

Dr. Christian Ries

SVP People & Legal (Group General Counsel)

HelloFresh SE, Prinzenstraße 89, 10969 Berlin

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HelloFresh SE Prinzenstraße 89 10969 Berlin Deutschland E-Mail: ir@hellofresh.com Internet: www.hellofreshgroup.com ISIN: DE000A161408 WKN: A16140 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg (Euro MTF) LEI Code: 391200ZAF4V6XD2M9G57 EQS News ID: 2405176

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