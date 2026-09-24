EQS-AFR: Emerald Horizon AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Emerald Horizon AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Emerald Horizon AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



24.09.2026 / 10:52 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Emerald Horizon AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://emerald-horizon.com/investor-relations/berichte/

Sprache: Englisch

Ort:

https://emerald-horizon.com/en/investor-relations/reports/

24.09.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Emerald Horizon AG Karl-Huber-Gasse 15 8041 Graz Österreich LEI Code: 8945008L6AXTVW4PDF22

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