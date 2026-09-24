EQS-AFR: Emerald Horizon AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Emerald Horizon AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Emerald Horizon AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
24.09.2026 / 10:52 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Emerald Horizon AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://emerald-horizon.com/investor-relations/berichte/
Sprache: Englisch
Ort:
https://emerald-horizon.com/en/investor-relations/reports/
24.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Emerald Horizon AG
|Karl-Huber-Gasse 15
|8041 Graz
|Österreich
|LEI Code:
|8945008L6AXTVW4PDF22
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2404728 24.09.2026 CET/CEST