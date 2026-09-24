EQS-AFR: Emerald Horizon AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Emerald Horizon AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Emerald Horizon AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

24.09.2026 / 10:52 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Emerald Horizon AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://emerald-horizon.com/investor-relations/berichte/

Sprache: Englisch

Ort:

https://emerald-horizon.com/en/investor-relations/reports/

24.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Emerald Horizon AG
Karl-Huber-Gasse 15
8041 Graz
Österreich
LEI Code:8945008L6AXTVW4PDF22
Ende der MitteilungEQS News-Service

2404728 24.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Emerald Horizon

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen20. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen