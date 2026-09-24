EQS-AFR: Pittler Maschinenfabrik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pittler Maschinenfabrik AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Pittler Maschinenfabrik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

24.09.2026 / 10:58 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Pittler Maschinenfabrik AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2026

Ort:

https://www.pittler-maschinenfabrik.de

24.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Pittler Maschinenfabrik AG
Friedrich-Ebert-Anlage 3
60327 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.pittler-maschinenfabrik.de
LEI Code:39120007HKYYFRBUTZ82
Ende der MitteilungEQS News-Service

2404762 24.09.2026 CET/CEST

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