EQS-AFR: Pittler Maschinenfabrik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pittler Maschinenfabrik AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Pittler Maschinenfabrik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



24.09.2026 / 10:58 CET/CEST

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Hiermit gibt die Pittler Maschinenfabrik AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2026

Ort:

https://www.pittler-maschinenfabrik.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Pittler Maschinenfabrik AG Friedrich-Ebert-Anlage 3 60327 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.pittler-maschinenfabrik.de LEI Code: 39120007HKYYFRBUTZ82

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