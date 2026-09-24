EQS-DD: SBF AG: Robert Stöcklinger, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.09.2026 / 07:07 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Robert
|Nachname(n):
|Stöcklinger
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SBF AG
b) LEI
|391200JQA0PJDPUPXU64
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2AAE22
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,40 EUR
|12.000,00 EUR
|2,52 EUR
|12.600,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,46 EUR
|24.600,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|18.09.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Börse München
|MIC:
|XMUN
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBF AG
|Zaucheweg 4
|04316 Leipzig
|Deutschland
|Internet:
|www.sbf-ag.com
|LEI Code:
|391200JQA0PJDPUPXU64
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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