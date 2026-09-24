EQS-DD: SBF AG: Robert Stöcklinger, Kauf

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.09.2026 / 07:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Robert
Nachname(n):Stöcklinger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SBF AG

b) LEI

391200JQA0PJDPUPXU64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2AAE22

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,40 EUR12.000,00 EUR
2,52 EUR12.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,46 EUR24.600,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.09.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Börse München
MIC:XMUN

24.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Deutschland
Internet:www.sbf-ag.com
LEI Code:391200JQA0PJDPUPXU64
Ende der MitteilungEQS News-Service

107212 24.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SBF AG

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: SBF AG: Dr. Ulrich Hauck, Kaufgestern, 18:44 Uhr · EQS Group
EQS-DD: SBF AG: Dr. Ulrich Hauck, Kaufgestern, 18:41 Uhr · EQS Group
EQS-DD: SBF AG: Dr. Ulrich Hauck, Kaufgestern, 18:43 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen20. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen